Sertifikasız işçi çalıştıran ceza alacak

Düzce Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Latif Onur Uğur, İnşaat Mühendisleri Odası İskenderun Temsilciliği'nin düzenlediği 'İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yöntemi' konulu seminere konuşmacı olarak katıldı.

40 MESLEK GRUBU DA DAHİL

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki etkinlikte çalışma hayatındaki yasal mevzuat hakkında bilgi veren Uğur, ocak ayında yürürlüğe giren yeni düzenlemenin 40 meslek grubundan 500 bin işçiyi kapsadığını söyledi.

CEZA UYGULANACAK

Vatan'ın haberine göre, bu işçilerden 100 bininin sertifikalı olduğunu ifade eden Uğar "Çalışma Bakanlığı, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren inşaat, otomotiv, metal, enerji, elektrik, elektronik sektörlerinde 40 meslek için denetim yapıp sertifikasız işçi çalıştığı tespit edilenlere 527 lira para cezası uygulayabilecek" dedi.

Etkinliğe İTSO Meclis Başkanı Servet Ugutmen, İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şube Başkanı Selim Harbiyeli ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.