Servis güzergahında bulunmadığı için okula gidemiyor

Bir aydır okula gidemeyen 10 yaşındaki Halil İbrahim Tan, her gün okul hayali ile evden çıkarak sokaklarda kayboluyor. Hem Halil İbrahim hem de aile, servis sorununun çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

OKULA BAŞLADI

Gaziantep'in Güneş Mahallesi'nde yaşayan doğuştan zihinsel engelli 10 yaşındaki Halil İbrahim Tan, kentteki Dr. Sadık Ahmet İlkokulunda özel öğrenciler için açılan sınıfta eğitim almaya ve okuma yazmayı öğrenmeye başladı.

Geçen yıl eğitim ve öğretimini başarılı şekilde sürdüren Halil İbrahim Tan, bu yıl ise evinin servis güzergahında bulunmaması nedeniyle okula ara vermek zorunda kaldı.

YARDIM BEKLİYOR

Bir aydır servis problemi nedeniyle okula gidemeyen Halil İbrahim, yetkililerden yardım istedi. Halil İbrahim, "Servis beni okula götürmüyor. Ben okula gitmek istiyorum. Okumak istiyorum. Bana yardım edin" diye konuştu.

OKULA GİTME HAYALİ

İki çocuğu ve eşi engelli olan anne Necibe Tan, görme engelli olan oğlu Kadir Tan'ın servisle okula gidebildiğini fakat diğer oğlu Halil İbrahim'in çok istemesine rağmen okula gidemediğini kaydetti.

Halil İbrahim'in kendisi gibi engelli olan arkadaşlarından ayrı kaldığını da anlatan anne, zihinsel engelli çocuğunun her gün okula gitme hayali ile evden çıkarak kaybolduğunu kaydetti.