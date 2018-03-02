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Servis kaza yaptı bir öğrenci hayatını kaybetti

İstanbul Arnavutköy'de bir otomobille öğrenci servisinin kazası sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

DHA | 02.03.2018 - 20:22..
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Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde 16.30 sıralarında ara yoldan caddeye çıkan 34 LS 4573 plakalı otomobil, Hadımköy istikametinde seyreden 34 AZ 1244 plakalı öğrenci servisine çarptı.

BİR ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Öğrencisi servisi, daha sonra yol kenarındaki vincin ayağına çarparak devrildi. Kazada servisin içerisinde bulunan aracın sürücüsü ve 12 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan servisteki öğrencilerden İrem Ö. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Servis kaza yaptı bir öğrenci hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredeki hastanelere kaldırılan diğer yaralıların tedavileri sürüyor. Kazaya karışan araçlar jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından yoldan kaldırıldı. Servis minibüsüne çarpan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Servis kaza yaptı bir öğrenci hayatını kaybetti VİDEO

Servis kaza yaptı bir öğrenci hayatını kaybetti

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