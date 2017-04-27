Servis minibüsünün patlamasında çanta detayı

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda üniversite öğrencilerini taşıyan serviste dün patlama yaşanmış, olayda 6 kişi yaralanmıştı.

İnceleme sırasında, servis minibüsü etrafına dağılmış çok sayıda çivi ve metal parçalarının olduğu görülmüştü.

ÖĞRENCİ GİBİ DAVRANIP ÇANTA BIRAKTI

Patlamanın nedenine ilişkin çarpıcı detaylara ulaşıldı. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, öğrenci gibi davranan bir kişi çantayı minibüse bıraktıktan sonra, hemen geleceğini söyledi ve araçtan uzaklaştı.

Minibüs bir süre bekledikten sonra hareket etti ve yolda seyir halindeyken çanta infilak etti.























