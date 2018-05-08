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Servis otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kavşakta servis otobüsü ile lüks otomobilin çarpışması neticesi meydana gelen kazada, otomobilde bulunan anne ve oğlu yaralandı.

İHA | 08.05.2018 - 19:03..
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi Karamürsel Caddesi ile Fakülte Caddesi’nin kesiştiği noktada bulunan kavşakta meydana gelen kazada, Soner İ. idaresindeki 41 P 3426 plakalı yolcu otobüsü Karamürsel Caddesi Yuvacık mevkiinde seyir halindeyken, Fakülte Caddesi’nde kavşakta geçmek isteyen Derya D. kontrolündeki 41 DD 255 plakalı otomobille çarpıştı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kazada otomobil sürücüsü Derya D. ve araçta bulunan oğlu Eranay Ş. araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Servis otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı

TEDAVİYE ALINDI

İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralılar otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı anne ve oğlu, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Servis otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı

Servis otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı

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