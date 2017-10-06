Servis vagonu yandı, yolcular görüntü çekti

Olay, merkez Seyhan İlçesi'nde bulunan tren garında öğle saatlerinde meydana geldi. Sefere çıkacak vagonların bekleme yaptığı park alanında bulunan bir trenin servis vagonu, aniden yanmaya başladı.

YANGIN YOLCU VAGONUNA DA SIÇRADI

Henüz bilinmeyen bir nedenle alevler içinde kalan vagondan yükselen siyah dumanlar kent merkezinin tüm noktalarından görüldü. Bu sırada garda bekleyen yolcular alevleri görünce panik yaşadı. Kısa sürede büyüyen yangın, yolcu vagonuna da sıçradı.

"RAYLARIN ÜZERİNDE DURMAYIN"

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Bu sırada bazı yolcular cep telefonlarıyla olayı görüntülemeye çalıştı.

Rayların kenarında çekim yapanları istasyon görevlileri, "Lütfen rayların üzerinde durmayalım, başka bir tren geliyor" diyerek uyardı.

İtfaiye tarafından daha fazla büyümeden söndürülen yangının çıkış nedenini araştırılıyor.















