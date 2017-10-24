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Servisçiler Kartal'da eylem yaptı

İstanbul Servis Esnafı Derneği(İSED) üyesi yaklaşık 150 servisçi, D-100 yan yolda çalışma şartlarını protesto etti.

24.10.2017 - 23:37
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Servis minibüsleri ile yan yolda uzun kuyruk oluşturan servisçiler slogan attı. Dernek Başkanı Cuma Tekin, grup adına basın açıklaması yaptı.

Tekin, servis esnafının sıkıntılarını dile getirerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından UKOME kararı ile alınan 'Tek tip sözleşme' uygulamasının şirketlerin uygulamadığını söyledi.

Servisçiler Kartal'da eylem yaptı

"FİRMALAR YASAYI TANIMIYOR"

Firmaların yasayı tanımayarak servisçilerin ücretlerini haksız bir şekilde kestiklerini iddia eden Cuma Tekin, “İBB'nin tek tip sözleşme yapmayan firmalara karşı kesin tavrını koymasını, servis esnafının sıkıntılarını çözmesini, sınırlandırma konusunda ivedilikle kendilerini gözden geçirmelerini istemekteyiz" dedi.

Servisçiler Kartal'da eylem yaptı

1 HAFTA KONTAK KAPATACAKLAR

Başkan Tekin, son olarak, “Taleplerimiz yerine getirilmezse en yakın zamanda İstanbul servis esnafı olarak 1 hafta kontak kapatacağız" ifadesini kullandı.
Servisçiler açıklamanın ardından servisleri ile korna çalarak oradan uzaklaştılar.
Eylem sırasında polis ekipleri ise yoğun güvenlik önlemi aldı.

Servisçiler Kartal'da eylem yaptı

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