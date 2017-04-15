Ses sanatçısı Handan Kara hayatını kaybetti

Handan Kara'nın cenazesi, yarın öğle vakti Ortaköy Dereboyu Camisi'nde kılınacak namazın ardından Ortaköy Mezarlığı'na defnedilecek.

HANDAN KARA KİMDİR

Handan Kara, 1939'da İstanbul Bakırköy'de doğdu. Kariyerine TRT İstanbul Radyosunda ses sanatçısı olarak başlayan Kara, Yeşilçam'da Türkan Şoray gibi ünlü isimlerin seslendirmesini üstlendi.

Sanatçı, 1971 ve 1972 yıllarında "Ver Allah'ım Ver" ile "İşte Deve İşte Hendek" adlı filmlerde oyuncu olarak yer aldı.

Avrupa'da ve Türkiye'de birçok konser veren Kara, kurduğu Hamburg Türk Musikisi Korosu'nu da uzun yıllar yönetti.