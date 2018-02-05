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Ses sistemi ve yedek lastikten 15 kilo esrar çıktı

TEM otoyolunun Bolu mevkinde durdurulan bir otomobilin ses sistemi ve yedek lastiğinin içinden 15 kilo 138 gram esrar çıktı. Otomobilin sürücüsü adliyeye sevk edildi.

DHA | 05.02.2018 - 16:40..
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Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda, şüphe üzerine otomobili durdurdu.

15 KİLO 138 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu taşındığı tespit edilen otomobil, İl Emniyet Müdürlüğünün otoparkına götürüldü. Narkotik köpeği 'Sezar' ile araçta yapılan aramada, otomobilin bagaj kısmında bulunan ses sistemi ile yedek lastiğin içine gizlenen 15 kilo 138 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ses sistemi ve yedek lastikten 15 kilo esrar çıktı

Ses sistemi ve yedek lastikten 15 kilo esrar çıktı

Ses sistemi ve yedek lastikten 15 kilo esrar çıktı

Ses sistemi ve yedek lastikten 15 kilo esrar çıktı

Ses sistemi ve yedek lastikten 15 kilo esrar çıktı

Ses sistemi ve yedek lastikten 15 kilo esrar çıktı

Ses sistemi ve yedek lastikten 15 kilo esrar çıktı

Ses sistemi ve yedek lastikten 15 kilo esrar çıktı

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