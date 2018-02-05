Ses sistemi ve yedek lastikten 15 kilo esrar çıktı

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Erdoğan'ın çevirisini Lütfullah Göktaş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Basın Danışmanı Lütfullah Göktaş, bir dönem Roma'da eğitim almış ve Roma temsilciliği yapmıştı. Göktaş, akıcı İtalyancasını bu defa Erdoğan'a tercümanlık yapmak için kullandı.