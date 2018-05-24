SETA Avrupa Panel Serisi

Türkiye 24 Haziran’da seçime gidiyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının yapıldığı ve dış politikada kritik aşamalardan geçildiği bir dönemde yapılacak seçimin nasıl bir siyasi atmosferde gerçekleşeceği ise merak konusu.
İTTİFAKLAR
Bu kapsamda, muhalefet partilerinin çatı aday girişimleri, gerçekleştirilen ittifak pazarlıkları ve seçim stratejilerinin yanında seçimlerin Türkiye’nin iç ve dış politikasındaki yansımaları önemli hususlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
AVRUPA'DA PANELLER DÜZENLENECEK
Bu bağlamda SETA Avrupa’da paneller düzenleyerek Türkiye’deki seçim atmosferini tartışacak ve seçimlerin iç ve dış politika üzerindeki yansımalarını ele alacak.
İlgili panellerde cumhurbaşkanı adayları, seçim vaatleri, Türkiye’deki siyasi sistemin dönüşümü, Avrupalı ülkelerin 24 Haziran seçimlerine yaklaşımı, partilerin seçim stratejileri, ittifakların seçim sürecine etkileri ve seçim sonrası Türkiye’nin siyasi atmosferi gibi birçok konu masaya yatırılacaktır.
Panel tarihleri ve şehirler aşağıda yer almaktadır:
PANEL 25 Mayıs Cuma Berlin
PANEL 26 Mayıs Cumartesi Hamburg
PANEL 27 Mayıs Pazar Amsterdam
PANEL 30 Mayıs Çarşamba Frankfurt
PANEL 31 Mayıs Perşembe Dortmund
PANEL 1 Haziran Cuma Köln
PANEL 1 Haziran Cuma Stuttgart
PANEL 2 Haziran Cumartesi Brüksel
PANEL 2 Haziran Cumartesi Münih
PANEL 3 Haziran Pazar Nürnberg