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SETA Avrupa Panel Serisi

SETA Avrupa’da paneller düzenleyerek Türkiye’deki seçim atmosferini tartışacak ve seçimlerin iç ve dış politika üzerindeki yansımalarını ele alacak.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 16:03..
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Türkiye 24 Haziran’da seçime gidiyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının yapıldığı ve dış politikada kritik aşamalardan geçildiği bir dönemde yapılacak seçimin nasıl bir siyasi atmosferde gerçekleşeceği ise merak konusu.

İTTİFAKLAR

Bu kapsamda, muhalefet partilerinin çatı aday girişimleri, gerçekleştirilen ittifak pazarlıkları ve seçim stratejilerinin yanında seçimlerin Türkiye’nin iç ve dış politikasındaki yansımaları önemli hususlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

AVRUPA'DA PANELLER DÜZENLENECEK

Bu bağlamda SETA Avrupa’da paneller düzenleyerek Türkiye’deki seçim atmosferini tartışacak ve seçimlerin iç ve dış politika üzerindeki yansımalarını ele alacak.

İlgili panellerde cumhurbaşkanı adayları, seçim vaatleri, Türkiye’deki siyasi sistemin dönüşümü, Avrupalı ülkelerin 24 Haziran seçimlerine yaklaşımı, partilerin seçim stratejileri, ittifakların seçim sürecine etkileri ve seçim sonrası Türkiye’nin siyasi atmosferi gibi birçok konu masaya yatırılacaktır.

SETA Avrupa Panel Serisi

Panel tarihleri ve şehirler aşağıda yer almaktadır:

PANEL 25 Mayıs Cuma Berlin

PANEL 26 Mayıs Cumartesi Hamburg

PANEL 27 Mayıs Pazar Amsterdam

PANEL 30 Mayıs Çarşamba Frankfurt

PANEL 31 Mayıs Perşembe Dortmund

PANEL 1 Haziran Cuma Köln

PANEL 1 Haziran Cuma Stuttgart

PANEL 2 Haziran Cumartesi Brüksel

PANEL 2 Haziran Cumartesi Münih

PANEL 3 Haziran Pazar Nürnberg

SETA Avrupa Panel Serisi

SETA Avrupa Panel Serisi

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