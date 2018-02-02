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Sevakin Adası için kampanya başlatıldı

Sudan'ın Kızıldeniz Eyaleti Valisi Ali Ahmed Hamid, Sevakin Adası'nın inşası için kampanya başlatıldığını bildirdi.

AA | 02.02.2018 - 06:58..
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Sudan haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Kızıldeniz Valisi Hamid, Sevakin Adası'nda sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve temsilciler ile toplantı düzenledi.

"YENİ İNŞA ERDOĞAN'IN ZİYARETİNDEKİ ANLAŞMAYLA GERÇEKLEŞTİ"

Hamid, burada yaptığı konuşmada, Ada'nın inşası için kampanya başlattıklarını belirterek, "Sevakin Adası'nın yeniden inşası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan'a yaptığı ziyaret kapsamında Sudan-Türkiye arasında varılan anlaşma çerçevesinde gerçekleşti." dedi.

Sevakin Adası için kampanya başlatıldı

İÇERİK HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Sudan hükümetinin anlaşmayı uygulayacağına vurgu yapan Hamid, kampanyanın içeriğine dair bilgi vermedi.

Toplantıda konuşan Sevakin Adası İdaresi Başkanı Halid Saadan da Ada'nın yeniden önemli bir turizm merkezi haline gelmesi için kampanyanın önemine değinerek, bunun Kızıldeniz eyaletinde turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunacağını dile getirdi.

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