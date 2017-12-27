Sevakin askeri gemi bakım üssü olacak

Türkiye'nin son dönemlerde yaptığı uluslararası atılımlar, askeri olarak elini kuvvetlendirmeye yönelik önemli yatırımlara dönüşüyor. Katar ve Somali'de bulunan askeri üslerin ardından Türkiye'nin askeri üslerine Sevakin'de katılıyor.

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandour, ülkenin Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalma Sevakin liman kentiyle ilgili açıklama yaparak, Türkiye’nin Kızıldeniz kıyısındaki bu liman kentini yeniden onaracağını, sivil ve askeri gemilerin bakımı için bir rıhtım inşa edeceğini belirtti.

GEMİ BAKIM ÜSSÜ OLACAK

Somali Dışişleri Bakanı İbrahim Ghanhour, Sevakin'in geleceğine ve Türkiye'nin kullanımına ilşikin, İngiliz haber ajansı Reuters'a açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Sudan hükümetinin ada hakkında mutabakata vararak 650 milyon dolarlık (2.4 milyar TL) sözleşmelerin imzalandığını açıkladı.

Bakan Ghandour, iki ülke arasında varılan anlaşmanın ‘her türlü askeri işbirliği ile sonuçlanabileceğini’ de sözlerine eklerken, kullanım hakkını Türkiye'nin aldığı adanın askeri gemi bakım rıhtımı olacağını belirtti.

SEVAKİN'İN KONUMU

Sevakin adası yalnızca bir Osmanlı mirası ada olarak görülmüyor. Stratejik açıdan da önemli bir gücü barındırıyor. Osmanlı'nın Hac yolunun en önemli merkezlerinden olan Sevakin'in tam karşı istikametinde İslamiyet'in kutsal şehri Mekke yer alıyor.

YALNIZCA BİR ÜS DEĞİL

Sevakin adasının stratejik konumu yalnızca Mekke'ye komşu olmasıyla sınırlı değil. Bulunduğu bölge açısından Hem Kızıldeniz'e hem de Basra'ya yakında bulunan Türkiye, askeri güç bulundurma halinde Körfez'e de anlık müdahalede bulunabilme imkanı sağlayacak.

Kara komşularının bir kısmı Afrika bir kısmı ise Körfez ülkeleri, ancak onlar içinde en önemli iki ülke Katar ve Somali. Adanın stratejik önemine ilişkin çizilen bir haritada, ada ile birlikte bölgede bulunan Katar ve Somali üsleri ile birlikte 1 milyon 689 bin kilometrekarelik alana etki sağladığı, bölgede adeta bir "güç üçgeninin" oluşturulduğu görülüyor. Sevakin ile birlikte Türkiye önemli bir "karakol" elde edilmiş oldu.

TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI GÜCÜ

Türkiye Dış politika ve askeri dış politikada sağlam adımlar atıyor. Son dönemde Orta Doğu ve Afrika'daki Türk üslerinin sayısında önemli ölçüde artış gösteren Türkiye, sayı haricinde nitelik bakımından da bu üsleri kuvvetlendiriyor.

Bilindiği üzere Katar'da TSK üssü, Somali'de Anadolu Kışlası var ve askeri üslerde Türkiye ile devamlı bir mühimmat trafiği gerçekleştiriliyor.