taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.645
USD
3,7479
EURO
4,5728
ALTIN
161,30
PETR
69,7900

Seval Aktaş istifa etti

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş'ın eşi Seval Aktaş, torpille İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olduğu söylentilerinin ardından yükselen tepkilerden dolayı istifa etti.

AA | 13.01.2018 - 07:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Seval Aktaş istifa etti

Torpille müdür yardımcısı olduğu söyletilerinin ardından iki gündür konuyu düşündüğünü dile getiren Seval Aktaş, istifanı en doğru karar olacağını söyledi.

"SINIF ALMAYI GÖZE ALAMADIM"

Devletin, milletin ve hükümetin huzuru için böyle bir karar aldığını ifade eden Aktaş, "Yani benim burada kalışım hiçbir açıdan avantaj değil. Sadece bir vali eşi olarak benim bir yerde çalışmam gerekiyordu. 15 senedir idarecilik yapmış birisi olarak, sıkça yer değiştirmiş birisi olarak sınıf almaya cesaret edemezdim. Çünkü ben 15 senedir idarecilik yapıyorum ve 15 sene idarecilik yapan insan sınıfa girerse performansı düşer. O sene hiç değilse düşer. Zaten sık sık yer değiştirdiğimiz için ben bunu göze almadım" dedi.

Seval Aktaş istifa etti

"KİMSENİN İSTEMEDİĞİ YERDE GÖREVLENDİRİLDİM"

Emekli olabileceğini ancak son kararını vermediğini belirten Aktaş, "Biz devletimiz için canımızı ortaya koymuş insanlarız. Vatanımız, devletimiz, milletimiz sağ olsun. Bir Seval Aktaş kurban olsun. Benim zihniyetim her zaman böyledir. Bize 'bekleyin acil karar vermeyin' dediler. O şokla ne karar vereceğimi bilemedim. En doğrusunun ne olacağını bilemedim. Yani taşlar yeni yeni oturdu kafamda. Şu anda kimsenin istemediği Milli Eğitimde özel büroda görevlendirildim. Özel büroda tercih edilmeyen bir görev var. Mesleğimde 25 yılımı doldurdum. Yaştan dolayı emekli olamıyorum. Belki maaş olmadan emekli de olabilirim, kesin kararımı vermedim."

Seval Aktaş istifa etti

"HÜKÜMETİMİZE BİR ZARAR GELMESİN"

Makam ve mevki sevdalısı olmadığını sadece hizmet etmek istediğini aktaran Aktaş, "Yani 25 yıllık deneyimlerimi hizmet için kullanayım dedim ama başka yönlere gitti olay. Hakkımızda hayırlısı olsun. Yeter ki devletimiz, hükümetimiz, milletimiz zarar görmesin. Benim adımdan dolayı hükümetimize bir zarar gelmesin. Ben kendimi hiç önemli bir noktaya koymuyorum. Ülkemin çıkarları varken ben en son haber olması gereken kişiyim. Türkiye'nin gündemini ben niye meşgul edeyim?" diye konuştu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Çelik darbe gecesi yalnız bırakıldığımızı söyledi

Bakan Çelik darbe gecesi yalnız bırakıldığımızı söyledi

45
İngiltere'de Trump'a öfke dinmiyor

İngiltere'de Trump'a öfke dinmiyor

8
ABD İran'ı BM kararlarını ihlal etmekle tehdit etti

ABD İran'ı BM kararlarını ihlal etmekle tehdit etti

47
Türkiye Yunanistan'ın el koyduğu gemi için inceleme başlattı

Türkiye Yunanistan'ın el koyduğu gemi için inceleme başlattı

26
Bayern Leverkusen'i de dağıttı

Bayern Leverkusen'i de dağıttı

11
Nasri'nin CAS'a yaptığı doping başvurusu reddedildi

Nasri'nin CAS'a yaptığı doping başvurusu reddedildi

3
ABD Hazine Bakanı: Kripto paralar için çalışma yapacağız

ABD Hazine Bakanı: Kripto paralar için çalışma yapacağız

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM