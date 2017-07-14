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Sevan Nişanyan cezaevinden kaçtı

SİT alana ev yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Nişanyan, açık cezaevinden firar ettiğini duyurdu.

14.07.2017 - 18:00
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Sevan Nişanyan cezaevinden kaçtı

3 yıldır cezaevinde bulunan Sevan Nişanyan, hapis cezasından kurtulmak için farklı bir yol tercih etti.

"KUŞ UÇTU"

Firar ettiğini Twitter hesabından duyuran Nişanyan, "Kuş uçtu. Darısı geride kalan seksen milyonun başına." ifadelerini kullandı.

Sevan Nişanyan cezaevinden kaçtı

SİT ALANA EV YAPTI

11,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Nişanyan, Şirince'de SİT alana ev yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Sevan Nişanyan cezaevinden kaçtı

9 AYRI DOSYA

Nişanyan'ın aleyhinde kesinleşen cezalar, mühür bozma ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçlarından dokuz ayrı dosyadan oluşuyordu.

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