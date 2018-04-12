Sevda Güner’in 'Küresel Siyasette Psikolojik Savaş' kitabı yayımlandı

Sevda Güner, hayatı önemli çalışmalarla dolu önemli kadın stratejik iletişim danışmanlarından.

Derin entelektüel bilgi birikimini paylaşmaya devam eden Güner, bunu geçtiğimiz aylarda İşaret Yayınları tarafından yayımlanan ‘Küresel Siyasette Psikolojik Savaş’ adlı kitabıyla taçlandırdı.

GÜNÜMÜZÜN MODERN SİYASETİ

Günümüz modern dünyasında küresel siyasetin akislerini etraflıca mercek altına alan Güner, bu alanda önemli bir boşluğu da kitabıyla dolduruyor.

Psikolojik Propoganda, Sosyal İmar, Güvenlik Psikolojisi, gibi alanlarda uzmanlık çalışmalarını tamamlayan Güner, terör bölgelerinde yaşayan toplumları sosyolojik zeminde inceleyerek bunun üzerine çalışmalar yaptı.

Artvin’de 1979'da dünyaya gelen yazar, 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde mezun oldu.

Akabinde Bahçeşehir Üniversitesi’nde Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler’de yüksek lisansını tamamlayan Sevda Güner, Gazi Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Uzmanlık alanı uluslararası ilişkiler üzerine birçok seminer verdi, makaleler kaleme aldı.

KÜRESEL SİYASET NEDİR?

21. yüzyıl siyaseti global bir hal alarak bulunduğu sınırları aşmış vaziyettedir. Devletlerin uygulamak istedikleri politikaları hayata geçirmek istediklerinde bunu küresel ayağını göz önünde bulundurmadan hareket etmediklerini günümüz konjonktürel siyasetine bakarak analiz edebiliriz.

Sevda Güner, kitabında dünyanın içinde bulunduğu küresel siyaseti birbirleriyle olan bağlamlarını örnekler ışığında okuyuculara aktarıyor.

Akademsiyen Sevda Güner

Güner, ele aldığı konuyu sadece politika bazında değil, psikolojik ve felsefi bir perspektifle kaleminin ucuna yerleştiriyor. Dünya siyaseti geleneksel olarak uluslararası ilişkiler terimiyle ifade edilir.

Bu terim, icabında devletler arasındaki karşılıklı etkileşimi telaffuz eder. Güner’e göre, küresel siyaset kavramının manası, dünyaya, yer küre ölçeğine dair olandır. Biraz açarsak, küresel güçlerin uyguladıkları politikaları tanımlar.

KÜRESEL SİYASETTE HAMLELER

Sevda Güner değerli çalışmasında küresel siyasetin belli başlı özelliklerini anlaşılır metotlarla açıklığa kavuşturuyor. Kitapta öne çıkan bir diğer unsur ise, gayet sade ve anlaşılır bir üslupla kaleme alınması. Bu sayede kitabı daha kolay bir şekilde okuyabiliyoruz.

Yazar, global politikayı okurları geçmişin dehlizlerinde gezdirerek anlatıyor. Devletlerin arasında devam etmekte olan psikolojik harplerin getirdiği sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel erozyonları harmanlayan Güner, birçok argümanla siyaseti ve uluslararası ilişkileri küresel konumda irdeliyor.

Küresel siyasette her devlet kendi fenfaatini korumak için yerinde hamleler yapmak isterler. Bu hamleler ülkelerin stratejilerinde belirleyici unsuru teşkil ediyor.

GÜNÜMÜZ SİYASETİNİ TEMEL ALAN KİTAP

Sevda Güner’in kitabı günümüz siyasetini temel alarak bunun üzerine bağlantılar kuruyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünyanın iki süper gücü Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasında başlayan ve tarihe Soğuk Savaş olarak geçen psikolojik ve teknolojik rekabette, diğer dünya devletleri de karnıyarık gibi bölündüler.

Küresel psikolojik savaşta güç mücadelesi

Doğu ve Batı olarak iki ana bloğa ayrılan devletler, ideolojik yakınlığa göre güçlerin yanında saf tutmaya başlamışlardı. Bu olay küresel siyasetin en bariz örneğidir.

AYRICA...

Terör örgütleri PKK, D-HKPC, DEAŞ’ın yaratmak istedikleri korku ve arkasındaki psikolojik nedenler, ABD’nin 11 Eylül olayından sonra başlattığı işgal hareketleri, FETÖ’nün darbe girişiminde uyguladığı tahribatının yanı sıra psikolojik harbin tanımı ve kavramının neyi ifade ettiğine dair ve daha pek çok güncel meselelerin toplandığı kitap, önemli bir kaynak teşkil ediyor.

Hülasa, kitabı güncel meseleleri daha farklı bir bakış açısıyala anlamak isteyen okurlar için hararetle tavsiye ediyorum.

Yazar: Sevda Güner

Yayınevi: İşaret Yayınları

Türü: Araştırma, inceleme

Baskı yılı: 2017

Dili: Türkçe

Syf: 252

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