taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.377
USD
3,8691
EURO
4,5671
ALTIN
156,41
PETR
61,4400

Sevdiği kız için 102 kilo verdi ama kavuşmasına yetmedi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde yaşayan 210 kilo ağırlığındaki Faruk Ege, sevdiği kızın ’sen çok kilolusun’ demesi üzerine gurur yaparak 102 kilo vermesine karşın işi olmadığı için evlenemiyor.

İHA | 07.12.2017 - 11:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ebeveynlerinin boşanmasının ardından annesiyle evlenen kişinin kendini istememesi üzerine Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki yetiştirme yurdunda büyüyen Faruk Ege, geçirdiği trafik kazasının ardından yanlışlıkla yapılan aşının kilo almasına yol açtığını ileri sürdü.

Sevdiği kız için 102 kilo verdi ama kavuşmasına yetmedi

"YANLIŞ AŞI YÜZÜNDEN KİLO ALDIM"

Aynı kazada yaralanan arkadaşına yapılması gereken kemik erimesine karşı etkili aşının kendisine vurulduğunu iddia eden Ege, "O günden sonra hep kilo almaya başladım. Yıllar geçtikçe kilolarım hareketlerimi kısıtlayacak duruma geldi. 210 kiloya kadar çıktım." dedi.

35 yaşındaki Faruk Ege, "210 kilo iken bir sevdaya tutuldum. Gönderdiğim teklife verilen cevap onuruma dokundu ve kilo vermeye karar verdim. Aslanapa Kaymakamlığı ve Aslanapa Belediyesi’nin destekleriyle 2016 yılında mide ameliyatı geçirdim. Onlara çok teşekkür ediyorum. Azmettim 3 yılda 102 kilo verdim. Şuan 108 kiloyum ve sağlığım iyi. Ama sevdiğim kıza hala kavuşamadım. Bana ’işin gücün yok’ diyor.

Sevdiği kız için 102 kilo verdi ama kavuşmasına yetmedi

"İŞ BULMAK İSTİYORUM"

35 yaşındayım. İş bulmak istiyorum. Ben de bu toplumun bir ferdiyim. Çok mücadele ettim kilolarımla. Her sabah 45 dakika yürüyorum. Günde bir öğün yemek yiyorum. 3 litre su ve meyve püresi çok tüketiyorum. Kilo verme dönemimde özellikle elma püresi çok tükettim. Hem tok tutuyordu, hem de kilo vermemi kolaylaştırıyordu. Allah’a şükür bu zor dönemi atlattım. Şimdi hayırsever iş adamlarından yardım istiyorum. Ben Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nafi Güral’ın hayranı bir Kütahyalıyım. Buradan sesimi duymasını ve bana iş vermesini istiyorum. Evlenip yuva kurmak istiyorum. Ama önce iş lazım.’’ diye konuştu.

Sevdiği kız için 102 kilo verdi ama kavuşmasına yetmedi

İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da usulsüz ihale ile PKK'ya para aktarımı
Terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları için tutuklanan inşaat firması sahipleri Fırat ve Vedat Bal hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.
Yıllık iznini memleketinde yapmak boşanma nedeni
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yıllık izninin çoğunu ailesinden uzakta memleketinde geçiren kocayı ağır kusurlu buldu.
ABD Konsolosluğu önünde güvenlik önlemi
Trump'ın Kudüs kararını açıklamasının ardından, İstinye'deki ABD Başkonsolosluğu binasının bulunduğu sokak araç trafiğine kapatıldı.
Ağrı'da bir kız çocuğu daha eğitimine devam edebilecek
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan'ın girişimiyle bir kız çocuğu daha okula kazandırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

91
İsveç: Özel statüden yanayız

İsveç: Özel statüden yanayız

34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması

93
Merkel de Trump'ın kararını tanımadı

Merkel de Trump'ın kararını tanımadı

148
Başbakan Yıldırım: Bu karar yok hükmündedir

Başbakan Yıldırım: Bu karar yok hükmündedir

106
Hakan Atilla'nın ilk sorgu anına ait görüntüler

Hakan Atilla'nın ilk sorgu anına ait görüntüler

44
Tolga Zengin Devler Ligi tarihine geçti

Tolga Zengin Devler Ligi tarihine geçti

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM