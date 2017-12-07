Sevdiği kız için 102 kilo verdi ama kavuşmasına yetmedi

Ebeveynlerinin boşanmasının ardından annesiyle evlenen kişinin kendini istememesi üzerine Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki yetiştirme yurdunda büyüyen Faruk Ege, geçirdiği trafik kazasının ardından yanlışlıkla yapılan aşının kilo almasına yol açtığını ileri sürdü.

"YANLIŞ AŞI YÜZÜNDEN KİLO ALDIM"

Aynı kazada yaralanan arkadaşına yapılması gereken kemik erimesine karşı etkili aşının kendisine vurulduğunu iddia eden Ege, "O günden sonra hep kilo almaya başladım. Yıllar geçtikçe kilolarım hareketlerimi kısıtlayacak duruma geldi. 210 kiloya kadar çıktım." dedi.

35 yaşındaki Faruk Ege, "210 kilo iken bir sevdaya tutuldum. Gönderdiğim teklife verilen cevap onuruma dokundu ve kilo vermeye karar verdim. Aslanapa Kaymakamlığı ve Aslanapa Belediyesi’nin destekleriyle 2016 yılında mide ameliyatı geçirdim. Onlara çok teşekkür ediyorum. Azmettim 3 yılda 102 kilo verdim. Şuan 108 kiloyum ve sağlığım iyi. Ama sevdiğim kıza hala kavuşamadım. Bana ’işin gücün yok’ diyor.

"İŞ BULMAK İSTİYORUM"

35 yaşındayım. İş bulmak istiyorum. Ben de bu toplumun bir ferdiyim. Çok mücadele ettim kilolarımla. Her sabah 45 dakika yürüyorum. Günde bir öğün yemek yiyorum. 3 litre su ve meyve püresi çok tüketiyorum. Kilo verme dönemimde özellikle elma püresi çok tükettim. Hem tok tutuyordu, hem de kilo vermemi kolaylaştırıyordu. Allah’a şükür bu zor dönemi atlattım. Şimdi hayırsever iş adamlarından yardım istiyorum. Ben Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nafi Güral’ın hayranı bir Kütahyalıyım. Buradan sesimi duymasını ve bana iş vermesini istiyorum. Evlenip yuva kurmak istiyorum. Ama önce iş lazım.’’ diye konuştu.