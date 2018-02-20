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Sevdiği kızı vermeyen ailenin evini bastı: 3 ölü 4 yaralı

Balıkesir'de aralarında yaklaşık iki yıldır husumet bulunan ailenin evine iki tüfekle giden saldırgan, içeridekilere ateş açtı.

AA | 20.02.2018 - 04:46..
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Havran ilçe merkezine 26 kilometre uzaklığındaki Hüseyinbeşeler Mahallesi'nde Ali S. (26), Gülşen Çetinkaya'yı (27) kendisine vermedikleri için aralarında yaklaşık iki yıldır husumet bulunan ailenin evine gitti.

Elindeki iki tüfekle binanın önünde rastgele ateş eden Ali S, daha sonra içeri girerek Çetinkaya ailesine ve evde bulunanlara ateş açtı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan komşular durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kızın annesi Melike (38) ile kardeşleri Ebru (16) ve Tuncay Çetinkaya (17) olay yerinde yaşamını yitirdi. Gülşen Çetinkaya ile Yasin Çetinkaya (2), Bayram Eren ve oğlu Murat Eren ise yaralandı.

SALDIRGAN KAÇTI

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anne ile iki çocuğunun cesetleri ise savcının incelemesinin ardından Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, saldırının ardından yaya olarak kaçan Ali S'yi yakalamak için başlattığı operasyon sürüyor.

Sevdiği kızı vermeyen ailenin evini bastı: 3 ölü 4 yaralı

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