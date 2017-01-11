Sevdiği kızın babasına kızan genç cinsel organını kesti

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Fındıklı Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören ve birbirlerini seven 19 yaşındaki N.K. isimli genç kız ile 19 yaşındaki M.K. arasında ilişkinin duyulması üzerine erkeğin ailesi, kızı ailesinden istemeye gitti.

"HER ŞEYİN BİR CEZASI OLMASI GEREKİR"

İddiaya göre, kızın babası, gence tepki göstererek “Her şeyin bir cezası olması gerekir” deyince M.K. eve döndüğünde sinir krizi geçirdi.

CİNSEL ORGANINI KESTİ

Cinsel organını kesen genç, olay sonrası ailesi tarafından acil olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan gencin hayati tehlikeyi atlattığı ve Plastik Cerrahi Servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.