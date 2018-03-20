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Sevdiğimiz yazarları ne kadar tanıyoruz

Kitap Ayracı, kitaplarını okumaya doyamadığımız yazarlar hakkında bilgileri sizler için derledi.

Özel Haber | 20.03.2018 - 15:06..
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Sevdiğimiz yazarları ne kadar tanıyoruz

sevdiğimiz yazarlar

Kitap okumak her yaşta ayrı keyif. İnsan okurken yazarın hissettiklerini de düşünmeden edemiyor. Aslında kimler? Ne iş yapıyorlar? Karakterlerini yaratırken esin kaynakları neydi?

İşte yazarlar hakkında az bilinenler. Böylece kendinizi de test etmiş olacaksınız. Bakalım siz ne kadarını biliyorsunuz?

Sevdiğimiz yazarları ne kadar tanıyoruz

(Pablo Nerudo)

 

TAKMA ADLARI İLE TANIDIĞIMIZ YAZARLAR

- 20. yüzyıl İngiliz Edebiyatı’nın önde gelen isimlerinden George Orwell’in asıl adı Eric Arthur Blair idi. O bir yazar olurken George Orwell adı ile tanınmayı tercih etti.

*

- Şilili Yazar ve Şair "Pablo Nerudo"nun asıl adı, "Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto" idi.

*

- “Tom Sawyer’in Maceraları” adlı ünlü çocuk romanının yazarı "Mark Twain"in asıl adı, "Samuel Langhorne Clemens" idi.

*

- Danimarkalı yazar "Isak Dinesen"in asıl adı, "Karen Blixen" idi.

Sevdiğimiz yazarları ne kadar tanıyoruz

(Agatha Christie)

- Fransız yazar ve filozof "Voltaire"in asıl adı, François Marie Arouet idi.

*

- Cinayet romanları ile ünlenen "Agatha Christie"nin tam adı ise "Agatha Mary Clarissa Miller Christie Mollowan". Romanlarında ortaya çıkan “Miss Marple” karakterini yaratırken de esin kaynağı büyükannesi idi.

Sevdiğimiz yazarları ne kadar tanıyoruz

(George Bernard Shaw)

FİLMLERE ESİN VERDİLER

- "O Brother, Where Art Thou?" (Neredesin Be Birader?) filminin esin kaynağı, Homeros’un “Odysseia” eseriydi.

*

- "Apocalypse Now" (Kıyamet) filminin esin kaynağı, Joseph Conrad’ın “Heart of Darkness” (Karanlığın Yüreği) eseriydi.

*

- "She’s All That" (İşte Öyle Bir Kız) filminin esin kaynağı, George Bernard Shaw’un “Pygmalion” eseriydi.

*

- "Blade Runner" (Bıçak Sırtı) filminin esin kaynağı, Philip K. Dick’in “Andoidler Elektrikli Koyun Düşler mi?” eseriydi.

Sevdiğimiz yazarları ne kadar tanıyoruz

(Victor Hugo)

EDEBİYATIN KÖTÜ KARAKTERLERİ

- "Doktor Hannibal Lecter", Thomas Harris'in yazdığı kitap serisindeki kurgusal karakterin filmi de çekilmiştir.

*

- Victor Hugo’nun eseri “Sefiller”de bulunan saplantılı polis memuru, sonunda kendini Seine Nehrine atar.

*

- Emily Bronte’nin eseri, “Uğultulu Tepeler”de bulunan “Öksüz Çocuk”; zengin bir adam olduktan sonra onu evlat edinen ailenin yanına döner. Onu küçümseyenlere, dışlayanlara fiziksel ve psikolojik cezalar verir.

*

- Harriet Beecher Stowe’un eseri “Tom Amcanın Kulübesi”nde bulunan hain çiftlik sahibinin isteği, kölelerinin dini inançlarından vazgeçmeleridir.

Sevdiğimiz yazarları ne kadar tanıyoruz

(Toni Morrison)

İLK NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLLERİ

- Selma Lagerlöf, Nobel Ödülü kazanmış ilk kadın yazardır.

*

- Sinclair Lewis, Nobel Ödülü alan ilk Amerikalı yazardır.

*

- Toni Morrison, Nobel Ödülü alan İlk Afrikalı – Amerikalı yazardır.

Sevdiğimiz yazarları ne kadar tanıyoruz

(Virgina Woolf)

YAZAR VE ŞAİRLERİN MEZAR TAŞI YAZILARI

- İngiliz feminist, yazar, romancı ve eleştirmen Virgina Woolf, intihar ederek sonlandırdığı hayatının ardından mezar taşında şöyle yazıldı:

“Kendimi sana doğru savuracağım

Yenilmeksizin ve boyun eğmeden ey ölüm!”

*

- Amerikalı şair, yazar, editör ve edebiyat eleştirmeni Edgar Allan Poe’nin mezar taşında şöyle yazıyordu:

“Dedi Kuzgun: Bir daha asla!”

Sevdiğimiz yazarları ne kadar tanıyoruz

(Ahmet Hamdi Tanpınar)

- Cumhuriyet neslinin ilk öğretmenlerinden olan yazar, şair Ahmet Hamdi Tanpınar’ın mezar taşında da şöyle yazıyordu:

“Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında”.

*

- İngiliz edebiyatının büyük yergi ustalarından Jonathan Swift’in mezar taşında ise şöyle yazıyordu:

“Burada vahşi haksızlıklar karşısında kalbi paramparça biri yatıyor”.

Damla Karakuş

[email protected]

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