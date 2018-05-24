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Sevdiğimiz yazarların çocuk kitapları

Siz sevdiğiniz yazar ya da şairlerden hangisinin çocuk kitapları olduğunu biliyorsunuz?

Özel Haber | 24.05.2018 - 17:11..
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Sevdiğimiz yazarların çocuk kitapları

çocuk kitapları

İnsan artık çocuk kitapları okumadığında dikkat edemiyor belki; ama Türk ve Dünya Edebiyatı’ndan yetişkinler için yazdığı kitaplarıyla tanıdığımız yazarlar, çocuklar için de yazdılar. Sizin de dikkatinizi çekenler ya da içlerinden okuduğunuz oldu mu dersiniz? O zaman bizim seçtiklerimizi hadi hep birlikte inceleyelim…

Sevdiğimiz yazarların çocuk kitapları

Cemal Süreya – Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi

Aşkın en güzel şiirlerle anlatıldığının kanıtı bir isim, Cemal Süreya. Ancak çocuklar için de hikayeleri var ve onlara çocukların her şeyi anladığı varsayımıyla başlıyor.

Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi, Süreya’nın, “Çocukça” dergisine yazdığı on iki yazının başlığı...

Sevdiğimiz yazarların çocuk kitapları

Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi

Cemal Süreya

Yapı Kredi Yay.

S.: 71

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Sevdiğimiz yazarların çocuk kitapları

Ülkü Tamer – Pullar Savaşı

Tamer’i şiirlerinden tanıyoruz en çok. Antolojileri ve yaptığı çevirilerle edebiyatımıza, özellikle de çocuk edebiyatına katkı sağlayan özel isimlerden. Pollyanna, Pinokyo, Harry Potter ve Felsefe Taşı gibi birçok önemli çocuk kitabını Türkçeye kazandırmakla kalmayan Tamer, “Pullar Savaşı” ve “Şeytanın Altınları” gibi eserler de verdi.

Pulların Savaşı

Ülkü Tamer

Can Çocuk Yay.

S.: 64

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Sevdiğimiz yazarların çocuk kitapları

Virginia Woolf – Yaşlı Kadın ve Papağan

Romancı kimliğiyle tanıdığımız Woolf, “Yaşlı Kadın ve Papağan” adını verdiği yaşlı bir kadının bir papağanla yaşadığı maceraları yumuşacık bir masalla anlatıyor. Masalın resimlerini ise yeğeni Julian Bell çizmiş.

Yaşlı Kadın ve Papağan

Virginia Woolf

Çev.: İlknur Özdemir

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 48

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Sevdiğimiz yazarların çocuk kitapları

Sylvia Plath – Kiraz Hanımın Mutfağı

Neşeli öykülerden oluşan bu kitabı, Plath, kendi çocukları için yazdı; eşiyle, kendi doğmamış çocuklarının gözünden eşyalara bakmak için…

Kiraz Hanımın Mutfağı

Sylvia Plath

Çev.: İlknur Özdemir

Kırmızı Kedi Yay.

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Sevdiğimiz yazarların çocuk kitapları

Anton Pavloviç Çehov – Kaştanka Marangozun Köpeği

Çehov, modernist tiyatronun be durum öykücülüğünün öncü isimlerinden biri olarak tanınıyor, evet. Ancak bir de sirk palyaçosu tarafından sahiplenilen bir köpeğin hikayesini anlattığı “Marangozun Köpeği Kaştanka” var…

Kaştanka Marangozun Köpeği

Anton Pavloviç Çehov

Can Çocuk Yay.

S.: 200

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Sevdiğimiz yazarların çocuk kitapları

Lev Nikolayeviç Tolstoy – Küçük Şeytan

14 çocuğu olan Tolstoy, çocuklara ve çocuk edebiyatına duyduğu ilgiyi; “Tolstoy’dan Seçme Öyküler”, “Erik Çekirdeği” ve “Küçük Şeytan” gibi çocuk hikayeleriyle taçlandırdı…

Küçük Şeytan

Lev Nikolayeviç Tolstoy

Can Çocuk Yay.

S.: 150

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Sevdiğimiz yazarların çocuk kitapları

Aldous Huxley – Armut Çiçeği Köyünün Kargaları

“Cesur Yeni Dünya” ile tanıdığımız Huxley de çocukları unutmayanlardan. Kavak ağacında yaşayan Karga Hanım’ın hikayesini, yeğeni Olivia’ya Noel hediyesi olarak yazmış.

Armut Çiçeği Köyünün Kargaları

Aldous Huxley

Çev.: Alkım Özalp

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 38

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Sevdiğimiz yazarların çocuk kitapları

Jose Saramago – Suların Sessizliği

Nobel Ödüllü Saramago, çocukluk anısından esinlenerek yazdığı “Suların Sessizliği”nde, suyun sessizliğinin derinliğini sorguluyor…

Suların Sessizliği

Jose Saramago

Çev.: Pınar Savaş

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 28

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Sevdiğimiz yazarların çocuk kitapları

Yusuf Atılgan – Ekmek Elden Süt Memeden

“Ekmek Elden Süt Memeden” kitabı, “Korkut’a Masal” ve “Ceren’e Masal” adında iki masaldan oluşan bir çocuk kitabı.

Ekmek Elden Süt Memeden

Yusuf Atılgan

Yapı Kredi Yay.

S.: 48

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Sevdiğimiz yazarların çocuk kitapları

Pablo Neruda – Bir Yıldıza Övgü

Gökte çok beğendiği bir yıldızı çalan; ama onun ışığıyla da baş edemeyen bir çocuğun hikayesi “Bir Yıldıza Övgü”. “Elena Odriozola”nın resmettiği Bir Yıldıza Övgü şiirini, Şilili şair Neruda, çocuklar için yazdı…

Bir Yıldıza Övgü

Pablo Neruda

Çev.: Işık Ergüden

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 28

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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