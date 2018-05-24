Sevdiğimiz yazarların çocuk kitapları

İnsan artık çocuk kitapları okumadığında dikkat edemiyor belki; ama Türk ve Dünya Edebiyatı’ndan yetişkinler için yazdığı kitaplarıyla tanıdığımız yazarlar, çocuklar için de yazdılar. Sizin de dikkatinizi çekenler ya da içlerinden okuduğunuz oldu mu dersiniz? O zaman bizim seçtiklerimizi hadi hep birlikte inceleyelim…
Cemal Süreya – Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi
Aşkın en güzel şiirlerle anlatıldığının kanıtı bir isim, Cemal Süreya. Ancak çocuklar için de hikayeleri var ve onlara çocukların her şeyi anladığı varsayımıyla başlıyor.
Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi, Süreya’nın, “Çocukça” dergisine yazdığı on iki yazının başlığı...
Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi
Cemal Süreya
Yapı Kredi Yay.
S.: 71
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Ülkü Tamer – Pullar Savaşı
Tamer’i şiirlerinden tanıyoruz en çok. Antolojileri ve yaptığı çevirilerle edebiyatımıza, özellikle de çocuk edebiyatına katkı sağlayan özel isimlerden. Pollyanna, Pinokyo, Harry Potter ve Felsefe Taşı gibi birçok önemli çocuk kitabını Türkçeye kazandırmakla kalmayan Tamer, “Pullar Savaşı” ve “Şeytanın Altınları” gibi eserler de verdi.
Pulların Savaşı
Ülkü Tamer
Can Çocuk Yay.
S.: 64
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Virginia Woolf – Yaşlı Kadın ve Papağan
Romancı kimliğiyle tanıdığımız Woolf, “Yaşlı Kadın ve Papağan” adını verdiği yaşlı bir kadının bir papağanla yaşadığı maceraları yumuşacık bir masalla anlatıyor. Masalın resimlerini ise yeğeni Julian Bell çizmiş.
Yaşlı Kadın ve Papağan
Virginia Woolf
Çev.: İlknur Özdemir
Kırmızı Kedi Yay.
S.: 48
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Sylvia Plath – Kiraz Hanımın Mutfağı
Neşeli öykülerden oluşan bu kitabı, Plath, kendi çocukları için yazdı; eşiyle, kendi doğmamış çocuklarının gözünden eşyalara bakmak için…
Kiraz Hanımın Mutfağı
Sylvia Plath
Çev.: İlknur Özdemir
Kırmızı Kedi Yay.
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Anton Pavloviç Çehov – Kaştanka Marangozun Köpeği
Çehov, modernist tiyatronun be durum öykücülüğünün öncü isimlerinden biri olarak tanınıyor, evet. Ancak bir de sirk palyaçosu tarafından sahiplenilen bir köpeğin hikayesini anlattığı “Marangozun Köpeği Kaştanka” var…
Kaştanka Marangozun Köpeği
Anton Pavloviç Çehov
Can Çocuk Yay.
S.: 200
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Lev Nikolayeviç Tolstoy – Küçük Şeytan
14 çocuğu olan Tolstoy, çocuklara ve çocuk edebiyatına duyduğu ilgiyi; “Tolstoy’dan Seçme Öyküler”, “Erik Çekirdeği” ve “Küçük Şeytan” gibi çocuk hikayeleriyle taçlandırdı…
Küçük Şeytan
Lev Nikolayeviç Tolstoy
Can Çocuk Yay.
S.: 150
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Aldous Huxley – Armut Çiçeği Köyünün Kargaları
“Cesur Yeni Dünya” ile tanıdığımız Huxley de çocukları unutmayanlardan. Kavak ağacında yaşayan Karga Hanım’ın hikayesini, yeğeni Olivia’ya Noel hediyesi olarak yazmış.
Armut Çiçeği Köyünün Kargaları
Aldous Huxley
Çev.: Alkım Özalp
Kırmızı Kedi Yay.
S.: 38
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Jose Saramago – Suların Sessizliği
Nobel Ödüllü Saramago, çocukluk anısından esinlenerek yazdığı “Suların Sessizliği”nde, suyun sessizliğinin derinliğini sorguluyor…
Suların Sessizliği
Jose Saramago
Çev.: Pınar Savaş
Kırmızı Kedi Yay.
S.: 28
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Yusuf Atılgan – Ekmek Elden Süt Memeden
“Ekmek Elden Süt Memeden” kitabı, “Korkut’a Masal” ve “Ceren’e Masal” adında iki masaldan oluşan bir çocuk kitabı.
Ekmek Elden Süt Memeden
Yusuf Atılgan
Yapı Kredi Yay.
S.: 48
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Pablo Neruda – Bir Yıldıza Övgü
Gökte çok beğendiği bir yıldızı çalan; ama onun ışığıyla da baş edemeyen bir çocuğun hikayesi “Bir Yıldıza Övgü”. “Elena Odriozola”nın resmettiği Bir Yıldıza Övgü şiirini, Şilili şair Neruda, çocuklar için yazdı…
Bir Yıldıza Övgü
Pablo Neruda
Çev.: Işık Ergüden
Kırmızı Kedi Yay.
S.: 28
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Damla Karakuş