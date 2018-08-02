Sevgi dolu bir aile: Bağırmayan Anne Baba Olmak

Huzurlu bir ailede yaşamanın temelinde anne babamızın kim olduğu yatıyor elbette. İşte Bağırmayan Anne Baba Olmak da, temelde şiddetsiz iletişimde olan huzurlu bir aile olmaya odaklı…

( Hal Edward Runkel)

BAĞIRMAYAN ANNE BABA OLMAK

Hal Edward Runkel, dünyayı ilişki ilişki, tek tek sakinleştireceğine inanıyor. Ancak bunu “Üç günde çocuğunuzu nasıl muma çevirirsiniz” türünde bir yöntemle sunmaktansa, ebeveynlerin kendine odaklandığı, sakin bir dünyanın mümkün olduğunu vurguluyor.

Bu kitap, sadece çocuklarınızla değil, tüm sosyal ilişkilerinize fayda sağlayacak. Size, sizi yoran o sorunlara başka bir pencereden de bakma cesareti kazandıracak.

Tabii siz uygulamaya başlarsanız…

Bağırmayan Anne Baba Olmak

Hal Edward Runkel

Çev.: Ebrar Güldemler

Aganta Kitap

S.: 182

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Damla Karakuş

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