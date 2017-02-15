Sevgili katilinden pişkin açıklama: Cinayeti tasarlamadım

İnegöl'e bağlı Dipsizköy'de oturan ve akraba olan Nurcan Efe ile Dursun Efe çeşitli tarihlerde eşlerinden boşandı. Nurcan Efe, daha sonra bir süre birlikte olduğu Dursun Efe'den ayrıldı.

15 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Geçen 10 Temmuz gecesi ise Nurcan Efe, arkadaşı Şahsene Vardar’ı ziyaret için Gemlik'e gitti. İddiaya göre Nurcan Efe'yi takip eden Dursun Efe, Eski Pazar Caddesi'nde Şahsene Vardar ile yürüyen Nurcan Efe'yi 15 bıçak darbesiyle öldürdü.

SONRA KENDİNİ BIÇAKLADI, TABURCU OLUNCA TUTUKLANDI

Ardından aynı bıçağı kendisine sapladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve iki hafta tedavi gören katil zanlısı taburcu edilince tutuklandı.

YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Hakkında, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemi ile dava açılan Dursun Efe'nin yargılanmasına devam edildi.

"ÖLDÜRDÜM AMA TASARLAYARAK DEĞİL"

Sevgilisi olan Nurcan Efe ile son günlerde aralarının bozuk oluduğunu söyleyen Dursun Efe, yaptığı savunmada olay gecesi yaşananları şöyle anlattı: "Nurcan için evimi ve arabamı sattım. Parayı birlikte harcadık. Sonra aramız bozuldu. Benimle konuşamak için telefon numarasını dahi değiştirmişti. Olay günü alkollüydüm. Gemlik'te yaşayan kız arkadaşı Sahsene'nin yanına gelen Nurcan ile yolda karşılaştım. Ondan kendisine daha önce verdiğim cep telefonumu ve güneş gözlüğümü istedim. Bana hakaret edince, sinirlerime hakim olamadım. Önce onu bıçakladım, sonra kendimi yaraladım. Çok pişmanım. Nurcan'ı öldürdüm, ama tasarlayarak değil. Ayrıca onu hiç bir zaman tehdit etmedim."





TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Öldürülen Nurcan Efe'nin iki çocuğundan bir oğlu ile sanık Dursun Efe'nin boşandığı eşi Cemile D.'nin tanık olarak dinlendiği duruşma, eksik evrakların beklenmesi için ertelendi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

