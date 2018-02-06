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Sevgililer gününüze anlam katacak kitap: Puuung'un Aşkı

Sevgiliniz için harika ve anlam dolu bir hediye olabilecek gerçek aşkın asıl olan anlarını yansıtan bir kitap olan 'Puuung’un Aşkı' Alfa Yayınları’nda okurları ile buluşuyor.

Haber Merkezi | 06.02.2018 - 16:55..
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Günlük hayatınızda her zaman gördüğünüz fakat fark edemediğiniz anları çizen bu kitap kendinizle özdeşleştirebileceğiniz sevimli bir çift üzerinden anlatılıyor.

Puuung’un Aşkı her sayfasında küçük şeylerde büyük bir aşkı bulacağınız bir kitap. Çizimler arasında dolaştıkça sahip olduğunuz veya her zaman özlemini duyduğunuz bir aşk sizleri bekliyor.

Zamanını başka konulara dair çizimler yaparak geçirdiğini kendi hayatından hiç bahsetmediğini fark eden yazar, Puuung’un Aşkı ile günlük hayatımızda sıradan sandığımız anların aslında nasıl aşk dolu olduğunu gözler önüne seriyor.

Sevgililer gününüze anlam katacak kitap: Puuung'un Aşkı

Yazarlar: Kolektif

Yayınevi: Alfa Yayınları

Çeviren: Nazlı Saltan

Baskı yılı: 2018

Syf: 224

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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