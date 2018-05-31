Eski sevgilisi 9 aylık hamile olan Tuncay Şanlı'nın yeni aşkı

Şimdilerde futbol yorumculuğu yapan eski milli futbolcu Tuncay Şanlı'nın eski sevgilisi Melis Sayım 9 aylık hamile.

ESKİ SEVGİLİSİ HAMİLE

Pazartesi günü doğum yapacak olan Sayım'la evleneceği yönünde haberlerle gündeme gelen Şanlı, yeni aşkıyla objektiflere takıldı.

3 GÜN SONRA BABA OLACAK

Şanlı, önceki akşam yeni sevgilisi sunucu Seyhan Şaşko’yla birlikte Çengelköy’de yürüyüşteydi. Baba olmasına sayılı günler kalan Şanlı, objektiflere çekinmeden poz verdi. Bir dükkandan dondurma alan sevgililer, 'kolay gelsin' deyip yollarına devam etti.

Şanlı’nın Seyhan Şaşko'yla görüntülenmesinin ardından Melis Sayım, bir televizyon programına bağlanarak şu açıklamalarda bulundu:

“Beraber olmadığımız için beni ilgilendirmiyor. Evlilikle alakalı bir şeyim de yok. Tuncay’ı zan altında bırakmam istemem. Seyhan Şaşko ile konuşmadım. Sadece sabah fotoğrafları görünce teşekkür mesajı attım. ‘Doğuma 4 gün kala bana bunu yaşattığınız için teşekkür ederim’ dedim. Şu an tek düşündüğüm oğlum. Zaten Tuncay ile görüşmüyorduk. Ailesiyle aram çok iyi. Bu süreçte beni hiç yalnız bırakmadılar. Gerçekten çok iyi insanlar. İlk duyumları alıp Tuncay’a sorduğumda ‘kesinlikle böyle bir şey yok, Seyhan sadece iş arkadaşım. İstediğin gibi ispatlarım’ dedi. Çok güzel bir şekilde ispatladı zaten.

Tuncay daha önce doğuma geleceğini söylemişti. Onun da çocuğu. Gelmek isterse tabii ki gelecektir. Çocuğun adını ‘Ömer’ koyacağım. Fikrimi Tuncay’a da söyledim. ‘İstediğini koyabilirsin’ demişti…"