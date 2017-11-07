Sevgilisi ayrılmak istedi, silahla yaraladı

Saray İlçesi'nde yaşayan Ömer V., daha önce sevgilisi olan ve aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle ayrıldığı Cansu Ç., ile yeniden birlikte olmak için önceki gün buluştu.ü

SEVGİLİSİ YENİDEN BİRLİKTE OLMAK İSTEMEDİ

Buluşmada genç kadının yeniden birlikte olma teklifini reddetmesi üzerine öfkelenen Ömer V., üzerinde taşıdığı tabanca ile Cunsu Ç.'yi vurup, olay yerinden kaçtı.

AYAKLARI VE KALÇASINDAN YARALANDI

Ayakları ve kalçasına aldığı 3 kurşunla yaralanan Cansu Ç., çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"BENİ ALDATTIN"

Saldırıdan sonra kayıplara karışan Ömer V., sosyal medya hesabından, "Her şeyin yalanmış senin beni aldattın. Ben bunları hak etmedim. Ölesiye sevdim ölücemde zaten yaşamıyorum. Sen yokken yanımda olmuyor. Sende hak ettiğini alacaksın Cansu! Sen iki ayaklarının üzerinde durmaya hak etmiyorsun. Canlarımız bedenlerimizden çıkana dek birlikte olmaya söz vermiştik. Ben sözümü tutuyorum. Uzun bir hayat senin olsun. Sevdiğim kadın hoşçakal" diye yazdı.





