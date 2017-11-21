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Sevgilisi tarafından dövülüp tecavüz edildi

Genç kız, bir hafta önce tanıştığı erkek arkadaşı tarafından bir iş yerine kapatılıp, 5 gün boyunca tecavüz ve darp edildiğini önü sürdü.

21.11.2017 - 08:52
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Merkez Seyhan İlçesi Sarıyakup Mahallesi'nde iddiaya göre, Denizli Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan D.R.B., ayakkabıcılık yapan R.S. ile tanışıp sevgili oldu. Bir haftalık sevgilisinin çalıştığı ayakkabı imalathanesine giden genç kız, R.S. tarafından alıkonuldu.

Sevgilisi tarafından dövülüp tecavüz edildi

ALKOL ALIP SIZMASINDAN FAYDALANIP KAÇTI

Kızlarından haber alamayan aile de polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Alı konulduğu 5 gün boyunca R.S.'nin şiddetine maruz kalan D.R.B., R.S.'nin alkol alıp sızmasından faydalanarak kaçtı.

Yolda devriye gezen polislerden yardım isteyen ve vücudunun hemen her yerinde darp izi bulunan D.R.B., çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 GÜN BOYUNCA TECAVÜZ ETTİ

Hastanede tedavisi devam eden D.R.B., polise verdiği ilk ifadede, R.S.'nin kendisine 5 gün boyunca tecavüz ettiğini ileri sürdü. Olayın yaşandığı ayakkabı atölyesine giden polisler, R.S.'yi bulamadı. Olayın ardın kaçan R.S.'yi arayan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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