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Sevgilisi terk edince hastanede intihara kalkıştı

Denizli'de sevgilisi tarafından terk edilince intihara kalkışan S.A.'yı polis ikna ederek eyleminden vazgeçirdi.

12.07.2017 - 05:12
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Sevgilisi terk edince hastanede intihara kalkıştı

Sevgilisi tarafından terk edildiği iddia edilen 32 yaşındaki S.A, saat 23.30 sıralarında Denizli Devlet Hastanesi'nin A Blok 3'üncü kat penceresine çıkarak intihara kalkıştı.

BRANDA AÇIP ÖNLEM ALDILAR

Aşağıya atlayacağını söyleyen S.A.'yı gören hastane görevlilerinin ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri S.A'yı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de aşağıya branda açıp önlem aldı.

Sevgilisi terk edince hastanede intihara kalkıştı

S.A., polisin yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından ikna edilerek bulunduğu noktadan indirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen S.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Sevgilisi terk edince hastanede intihara kalkıştı

Sevgilisi terk edince hastanede intihara kalkıştı

Sevgilisi terk edince hastanede intihara kalkıştı

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