Sevgilisi terk edince hastanede intihara kalkıştı

Denizli'de sevgilisi tarafından terk edilince intihara kalkışan S.A.'yı polis ikna ederek eyleminden vazgeçirdi.

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Üsküdar'da taksi alt geçide düştü: 3 yaralı

Altunizade'de bir taksi, kontrolden çıkarak metro durağı inşaatından dolayı kapalı olan alt geçide düştü.