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Sevgilisi, ünlü Amerikalı iş adamının aracını havuza attı

Wall Street'in bilinen iş adamlarından Guy Gentile'ın sevgilisi iş adamından acı bir intikam aldı.

15.10.2017 - 10:30
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Wall Street'in bilinen iş adamlarından 41 yaşındaki Guy Gentile, 24 yaşındaki model sevgilisi Kristina Kuchma ile Bahamalar'da tatildeydi. Ancak tartışan sevgililer tatilde ayrıldı.

Sevgilisi, ünlü Amerikalı iş adamının aracını havuza attı

İŞ KURMA HAYALİ İÇİN PARA İSTEDİ

Kuchma, sevgilisiyle buluştuğunda kendi işini kurmak istediğini, bunun için de 50.000 dolara ihtiyacı olduğunu söyledi.

"O BEN DEĞİLİM"

Bu parayı da sevgilisinden hediye olarak isteyen modele sevgilisinden cevap gecikmedi, "Yanlış insanla berabersin o zaman. Eğer bir hiç için sana para verecek bir adam istiyorsan, o ben değilim." dedi.

Sevgilisi, ünlü Amerikalı iş adamının aracını havuza attı

"ARKADAŞLARIMIN ÖNÜNDE SAYGISIZCA DAVRANDI"

Beklemediği bu cevap karşısında şaşkına dönen ve sinirlenen model Kuchma, elinde bulunan fincan sıcak yeşil çayı sevgilisinin yüzüne dökerek, "Yakın bir arkadaşımın önünde, çok sık gittiğim bir mekanda bunu yapması fazlasıyla saygısızca bir davranıştı." diyerek tepkisini ortaya koydu.

Sevgilisi, ünlü Amerikalı iş adamının aracını havuza attı

ARABANIN HAVUZDAN ÇIKMASI 4 SAAT SÜRDÜ

Hızını alamayan model, Amerikalı iş adamının 100.000 doların üstünde değeri olan aracını havuza attı. Arabanın ise havuzdan çıkarılması 4 saat sürdü.

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