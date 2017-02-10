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Sevgilisinden ayrılan genç canlı yayında intihar etti

Yalova'da sevgilisinden ayrılınca bunalıma giren 18 yaşındaki O.K, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı canlı yayında intihar etti.

10.02.2017 - 08:37
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İNTİHAR

1 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşının kendisini terk etmesi üzerine bunalıma giren O.K. (18), Yalova’nın Safran köyündeki evlerinde babasına ait pompalı tüfeği de alarak odasına geçti.

POMPALI TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ

Burada bir sosyal paylaşım sitesinden canlı yayına başlayan genç, bir süre sonra pompalı tüfeği göğsüne dayayarak tetiği çekti. Genç çığlıklar atarak yere yığıldı.

Sevgilisinden ayrılan genç canlı yayında intihar etti

Sesi duyarak odaya giren anne ve babası ise oğullarını kanlar içerisinde yerde yatarken buldular. Çağrılan ambulansla Özel Atakent Hastanesine kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sevgilisinden ayrılan genç canlı yayında intihar etti

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