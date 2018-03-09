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Sevgilisinden ayrılınca, 30 aracın lastiklerini kesti

Karabük'te, 30 aracın lastiklerini bıçakla kesip patlatan Emin T., gözaltına alındı.

DHA | 09.03.2018 - 14:00..
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Karabük Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 49 ve 56'ncı sokaklarda meydana gelen olayda, sabah kalktıklarında park halindeki araçlarının lastiklerinin kesildiğini fark eden vatandaşlar, polise haber verdi.

Gelen ekipler, tüm araçları tek tek inceledi. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, araçların lastiklerini, aynı mahallede oturan Emin T.'nin kestiğini saptadı.

Sevgilisinden ayrılınca, 30 aracın lastiklerini kesti

EVİNDEN ALINDI

Evinde gözaltına alınan Emin T., mala zarar verme, trafiği tehlikeye düşürme gibi hakkında çeşitli suçlardan 6 kaydı bulunduğu, sevgilisinden ayrıldıktan sonra alkol aldığını ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Sevgilisinden ayrılınca, 30 aracın lastiklerini kesti

Aracının lastikleri patlatılan Mustafa Ertaş, ''Bu kadar hainlik olmaz ki. Emaneten öğrenci yurdunun servisine bakıveriyorum. Öğrenci yurdu servisinin 4 lastiğini birden kesmiş. Çocuklar mağdur oldu. Onları okullarına götüremiyorum şimdi. 4'ü birden patlatılmasa biri inmiş olsa, hiç değilse tamir etme fırsatım olurdu. Başımızın çaresine bakacağız'' diye konuştu.

Sevgilisinden ayrılınca, 30 aracın lastiklerini kesti



Sevgilisinden ayrılınca, 30 aracın lastiklerini kesti



Sevgilisinden ayrılınca, 30 aracın lastiklerini kesti



Sevgilisinden ayrılınca, 30 aracın lastiklerini kesti




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