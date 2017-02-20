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Sevgilisinden ayrılınca kendini yaktı

Antalya'da kız arkadaşından ayrılınca bunalıma girip kendini yakan 22 yaşındaki Eren Aslan, yaşam mücadelesini kaybetti.

20.02.2017 - 11:51
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Kepez'in Varsak Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aynı mahallede oturan bir kıza aşık olan Eren Aslan, ailesine bu kızla evlenmek istediğini söyledi. Bu ilişkiyi onaylamayan ailesi, Eren Aslan'dan ayrılmasını istedi. Ancak ayrılmak istemeyen Aslan, sevgilisiyle aralarında sözlendi.

ÜZERİNE YANICI MADDE DÖKÜP ÇAKMAĞI ATEŞLEDİ

Yaklaşık 10 gün sözlü kalan çift, Aslan'ın ailesinin isteği üzerine ayrıldı. Ayrılık sonrası bunalıma giren Eren Aslan, geçen 1 Şubat günü oturduğu sitenin önünde annesi Dilek Aslan'ı arayarak, "Beni affedin. Hakkınızı helal edin" dedikten sonra üzerine yanıcı madde döküp çakmağı ateşledi. Bir anda alev içinde kalan Aslan'a ilk müdahaleyi, site önünde bulunanlar yaptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Aslan, 19 gün tedavi gördü. Vücudunda 3'üncü derece yanıklar oluşan Aslan, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Aslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.
Sevgilisinden ayrılınca kendini yaktı

Sevgilisinden ayrılınca kendini yaktı

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