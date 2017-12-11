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Sevgilisini aradıktan sonra kendini astı

Eşinden ayrılmış ve bir çocuk babası olan Şara Çopur, Gebze'deki sevgilisiyle telefonda konuştuktan sonra intihar etti.

DHA | 11.12.2017 - 05:44..
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İstanbul Kadıköy'de dövmecilik yapan Şara Çopur, Gebze'deki sevgilisini aradı ve intihar edeceğini söyledi. Şara Çopur'un sevgilisi polislere haber verdi ancak görevliler Çopur'un iş yerine gittiğinde kendisini asmıştı

Sevgilisini aradıktan sonra kendini astı

POLİSLER CAMI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Rasimpaşa Mahallesi Misak-ı Milli Sokak'ta saat 02:00 sıralarında meydana gelen olayda 39 yaşındaki Şara Çopur, iş yerinde kendisini asarak intihar etti. İddiaya göre, Gebze'de bulunan sevgilisini arayan Çopur, intihar edeceğini söyledi. 155 Polis İmdat hattını arayarak durumun bildirilmesi üzerine Çopur'un iş yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kapının açılmaması üzerine kapının camını kırarak içeri girdi. Ekipler burada Çopur'un cansız bedeniyle karşılaştı.

Sevgilisini aradıktan sonra kendini astı

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Çopur'un eski eşi, oğlu ve sevgilisi gözyaşlarına boğuldu.

Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Çopur'un cansız bedeni cenazesi otopsi yapılmak üzere Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Sevgilisini aradıktan sonra kendini astı

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