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Sevgilisinin eski sevgilisini bıçaklayarak gasp etti

Adana'da yaşayan 30 yaşındaki Can K., sevgilisinin eski sevgilisini bıçaklayarak parasını gasp etti, polis peşine düştü.

20.03.2017 - 16:20
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Merkez Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi'nde oturan Yücel Ö., sabah saatlerinde polisi arayarak, "Eve gelen 2 kişi beni bıçaklayıp paramı gasp etti." diyerek yardım istedi. Sağlık ekipleriyle birlikte eve giden polis, Yücel Ö.'yü ağır yaralı halde buldu.

"BENİ BIÇAKLADILAR, GASP ETTİLER"

Vücudunda 7 bıçak darbesi olan Yücel Ö., Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yücel Ö., polislere, "Bir süre önce ayrıldığım kız arkadaşım Kibar K. evime geldi. Kibar ile birlikte tanımadığım bir erkek de içeriye girdi. Para istediler, vermeyince bıçaklayıp, 500 lira para ve kredi kartlarımı gasp ettiler." diye bilgi verdi.

"BENİ TEHDİT EDEREK GÖTÜRDÜ"

Bu iddia üzerine polis, Yücel Ö.'nün eski sevgilisi Kibar K.'yı yakaladı. Suçunu itiraf eden genç kadın, "Erkek arkadaşım Can K.'ya, eski sevgilim Yücel Ö.'nün çok parası olduğundan bahsetmiştim. Olaydan bir kaç saat önce Can paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Beni tehdit ederek Yücel Ö.'nün evine götürdü. Zile bastım kapı açılınca içeriye girdi. Yücel Ö.'yü bıçaklayıp kart ve parasını aldı. Beni de polise haber verirsem öldüreceğini söyleyerek tehdit etti." dedi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Kibar K. adliyeye sevk edilirken, polis Can K.'nın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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