Sevgilisinin üzerine kepçe ile gül döktü

Gökhan Horoz, kız arkadaşı Zehra Sök'ü gezme bahanesiyle sahil yoluna getirdi.

Yol ortasında otomobilden inen Gökhan Horoz ile Zehra Sök'ün karşısında duran iş makinesinin operatörü kepçeyi kaldırıp çiftin üzerine gül döktü. Bu sırada cebinden yüzük çıkaran Gökhan Horoz, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

"ÖMRÜM ÖMRÜNE EMANET"

Kepçeye 'Ömrüm, ömrüne emanet olsun' yazılı pankart da yazdıran Gökhan Horoz, Zehra Sök'ün teklifi kabul etmesi üzerine evlilik yüzüğünü parmağına taktı. Genç kız evlilik teklifi şeklinin kendini çok şaşırttığını söyledi.