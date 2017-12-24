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Sevgilisiyle birlikte annesinin altınlarını çaldı

Elazığ'da jandarmaya ihbarda bulunan kadının çalındığını söylediği altınlar, kızının sevgilisinden çıktı.

DHA | 24.12.2017 - 02:56..
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elazığ hırsızlık

 

Merkeze bağlı Şahinkaya mahallesinde yaşayan 48 yaşındaki H.T., jandarmayı arayıp, yıllarca biriktirdiği, bin 600 TL, 400 euro, 20 tam altın, 17 çeyrek altın, 4 altın küpe, 1 altın set, 4 bileziğin çalındığını söyledi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, çalışma başlattı.

JANDARMA, KIZI İLE SEVGİLİSİNİ GÖZALTINA ALDI

Ekiplerin yaptığı titiz çalışmayla H.T.’nin kızı D.T.’nin para ve altınları erkek arkadaşı T.B.'ye verdiği saptandı. Jandarma ekipleri, D.T. ile T.B.'yi buluştukları sırada gözaltına aldı.

Sevgilisiyle birlikte annesinin altınlarını çaldı

SEVGİLİNİN EVİNDEN ÇIKANLAR

T.B. jandarmadaki ifadesinde, kız arkadaşının para ve altınları kendisine verdiğini itiraf etti. T.B.’nin evinde yapılan aramada 225 TL, 300 euro, 2 adet bir dolar, 5 tam altın, 16 çeyrek altın, 4 küpe, 1 adet set, 4 yüzük, 1 kolye, 1 maşallah yazılı takı, 4 bilezik ele geçirildi.

Altın ve paralar H.T.’ye teslim edilirken, D.T ve T.B. hakkında hırsızlık ve hırsızlık malı almaktan işlem başlatıldığı belirtildi.

Sevgilisiyle birlikte annesinin altınlarını çaldı

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