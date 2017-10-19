Sevgilisiyle buluşmak için 3. kattan kaçarken düştü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 2 ağabeyi ile yaşayan 16 yaşındaki Kübra Dikmeli, erkek arkadaşıyla buluşmak istedi. 3. kattan çarşaf sarkıtarak kaçmak isteyen genç kız, dengesini kaybedince canından oldu.

SEVGİLİSİYLE BULUŞMASIN DİYE ODAYA KİLİTLEDİLER

Alınan bilgiye göre, anne ve babaları daha önce vefat eden ve Baruthane Mahallesi Baruthane Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın üçüncü katındaki dairede iki abisiyle yaşayan 16 yaşındaki Kübra Dikmeli, erkek arkadaşıyla buluşmak istedi.

İzin vermeyen ağabeyleri, Kübra'nın dışarı çıkmasını engellemek için evin kapısını kilitledi.

3. KATTAN ÇARŞAF SARKITARAK KAÇMAK İSTEDİ

Bunun üzerine telefonla görüştüğü erkek arkadaşına gece evden kaçacağını söyleyen genç kız, uçlarını birbirine eklediği çarşafları evin balkonundaki demirlere bağlayarak aşağı sarkıttı.

Çarşaflara tutunarak aşağı inmeye çalışan Kübra Dikmeli, dengesini kaybederek yere düştü.

KIZ ARKADAŞINI KUCAĞINDA TAŞIDI

Apartmanın önünde iki arkadaşıyla bekleyen E.B. (16) de ağır yaralanan kız arkadaşını caddenin başına kadar kucağında taşıdı. Bu sırada E.B'nin arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Dikmeli'nin öldüğü belirlendi.

KÜBRA'NIN SEVGİLİSİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Genç kızın ağabeyleri görüşen ekipler, E.B'yi ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Genç kızın cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.