taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.522
USD
3,7881
EURO
4,6635
ALTIN
161,89
PETR
66,7900

Sevgilisiyle buluşmak için çarşaf giydi

Sivas'ta sevgilisiyle birlikte kaçan şahıs, sevgilisinin akrabalarından saklanmak için çarşaf giyip kadın kılığına girdi. Ancak durumdan şüphelenenlerin ihbarı üzerine tutuklandı.

İHA | 23.02.2018 - 17:25..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Sivas'ta genç çiftin buluşmak için yaptıkları kılık değiştirme trajikomik bir şekilde sonuçlandı.

İKİ ÇARŞAFLI KİŞİNDEN ŞÜPHELENDİLER

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle Danişment Ortaokulu yakınlarında bulunan parkta yaşandı. Okul çevresinde ve parkta gezinen iki çarşaflı kişiyi gören çevredeki vatandaşlar birinin erkek olabileceği şüphesiyle polis ekiplerine haber verdi.

BİRİ ERKEK ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çarşaflı iki kişiyi inceledi. Yapılan incelemede çarşaflılardan birinin erkek olduğu ortaya çıktı. Elazığ’dan Sivas’a kaçarak geldiği öğrenilen şahıslar Emrah B. ile Hasret K. gözaltına alındı.

Sevgilisiyle buluşmak için çarşaf giydi

SEVGİLİSİYLE BULUŞMAK İÇİN ÇARŞAF GİYMİŞ

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada tabanca, iki adet şarjör ve bıçak çıktı. Çarşaf giyerek kadın kılığına giren Emrah B.’nin iddiaya göre kaçırdığı Hasret K.’yı akrabalarından korumak için kendisinin de çarşaf giydiği öğrenildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Eşiyle tartışan adam intihar etti
Aydın'da eşiyle tartıştıktan sonra çok sayıda hap içen Veysel Ö. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Denizli'de çöp şiş yarışması: Yarım saatte 151 tane yedi
151 tane çöp şişi yarım saat içerisinde yemeyi başaran kadın, restoran yönetiminin çeyrek altın hediyesini aldı.
Kırşehir'de cinsel istismar sanığına 25 yıl hapis cezası
İki kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmene 25 yıl hapis cezası verildi.
Yoldan geçen gençler kurtardı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gece yarısı iki katlı müstakil evde çıkan yangında alzheimer hastası adamı yanmaktan son anda yoldan geçen iki genç kurtardı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de YPG konvoyu vuruldu

Afrin'de YPG konvoyu vuruldu

476
İvedik Organize Sanayi İHA üretti

İvedik Organize Sanayi İHA üretti

114
Nasuh Mahruki'nin kalpaklı ameliyat pozu

Nasuh Mahruki'nin kalpaklı ameliyat pozu

150
Sivil teröristler iş başında

Sivil teröristler iş başında

346
TSK imkansız hedefleri obüslerle 12'den vuruyor

TSK imkansız hedefleri obüslerle 12'den vuruyor

100
Ateist adamın defin vasiyeti

Ateist adamın defin vasiyeti

280
İnsansız kara araçlarının ilk görüntüleri paylaşıldı

İnsansız kara araçlarının ilk görüntüleri paylaşıldı

154
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM