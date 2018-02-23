Sevgilisiyle buluşmak için çarşaf giydi

Sivas'ta genç çiftin buluşmak için yaptıkları kılık değiştirme trajikomik bir şekilde sonuçlandı.

İKİ ÇARŞAFLI KİŞİNDEN ŞÜPHELENDİLER

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle Danişment Ortaokulu yakınlarında bulunan parkta yaşandı. Okul çevresinde ve parkta gezinen iki çarşaflı kişiyi gören çevredeki vatandaşlar birinin erkek olabileceği şüphesiyle polis ekiplerine haber verdi.

BİRİ ERKEK ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çarşaflı iki kişiyi inceledi. Yapılan incelemede çarşaflılardan birinin erkek olduğu ortaya çıktı. Elazığ’dan Sivas’a kaçarak geldiği öğrenilen şahıslar Emrah B. ile Hasret K. gözaltına alındı.

SEVGİLİSİYLE BULUŞMAK İÇİN ÇARŞAF GİYMİŞ

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada tabanca, iki adet şarjör ve bıçak çıktı. Çarşaf giyerek kadın kılığına giren Emrah B.’nin iddiaya göre kaçırdığı Hasret K.’yı akrabalarından korumak için kendisinin de çarşaf giydiği öğrenildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.