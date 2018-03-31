Sevgilisiyle tartışan kadın kendini arabadan attı

Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde seyir halinde olan araçta bulunan çift arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil içerisinde bulunan Çilem Kınalı, sinir krizi geçirerek kendisini dışarı attı. Kız arkadaşının kendisini attığını gören Erol Doğan ise aracını durdurarak yardıma koştu.

POLİSE HABER VERİLDİ

Bu esnada Kınalı'nın erkek arkadaşı sağlık ekiplerine de haber verdi.

Otomobilden bir kadının yola düştüğünü gören vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



SAĞLIK DURUMU İYİ

Seyir halindeki otomobilden atlayarak yaralanan kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı kadın çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Erkek arkadaşına kızdı, seyir halindeki araçtan atladı VİDEO

ALKOLLÜ ÇIKTI

Seyir halindeyken kız arkadaşıyla tartıştıklarını belirten Erol Doğan, tartışmanın büyümesi üzerine kız arkadaşının kendini araçtan aşağıya attığını iddia etti.

Polis ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde Erol Doğan’ın alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler sürücü hakkında işlem başlattı.