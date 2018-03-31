taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.930
USD
3,9551
EURO
4,8758
ALTIN
168,70
PETR
69,4400

Sevgilisiyle tartışan kadın kendini arabadan attı

Şişli’de erkek arkadaşıyla tartışan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı. Hafif yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

İHA | 31.03.2018 - 12:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde seyir halinde olan araçta bulunan çift arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil içerisinde bulunan Çilem Kınalı, sinir krizi geçirerek kendisini dışarı attı. Kız arkadaşının kendisini attığını gören Erol Doğan ise aracını durdurarak yardıma koştu.

POLİSE HABER VERİLDİ

Bu esnada Kınalı'nın erkek arkadaşı sağlık ekiplerine de haber verdi.

Otomobilden bir kadının yola düştüğünü gören vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sevgilisiyle tartışan kadın kendini arabadan attı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Seyir halindeki otomobilden atlayarak yaralanan kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı kadın çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Erkek arkadaşına kızdı, seyir halindeki araçtan atladı VİDEO

ALKOLLÜ ÇIKTI

Seyir halindeyken kız arkadaşıyla tartıştıklarını belirten Erol Doğan, tartışmanın büyümesi üzerine kız arkadaşının kendini araçtan aşağıya attığını iddia etti.

Polis ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde Erol Doğan’ın alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler sürücü hakkında işlem başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cerablus'ta TSK'ya Türk bayrağıyla destek verildi

Cerablus'ta TSK'ya Türk bayrağıyla destek verildi

59
ABD YPG'ye yardımı dondurdu

ABD YPG'ye yardımı dondurdu

121
Çin'in tatbikat filosu ABD'yi korkuttu

Çin'in tatbikat filosu ABD'yi korkuttu

24
Prof. Dr. Bahadır Erdem: Suudi Arabistan proje ülkedir

Prof. Dr. Bahadır Erdem: Suudi Arabistan proje ülkedir

52
Temel Karamollaoğlu'nun Che Guevara pozunun hikayesi

Temel Karamollaoğlu'nun Che Guevara pozunun hikayesi

161
CHP Boğaz manzaralı gecekondulara tapu verecek

CHP Boğaz manzaralı gecekondulara tapu verecek

179
BMGK toplandı açık oturum kararı çıktı

BMGK toplandı açık oturum kararı çıktı

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM