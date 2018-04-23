taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,0936
EURO
5,0098
ALTIN
174,34
PETR
73,3800

Günün kitabı: Harika Tarif

İtalyan Andersen ödüllü yazar Anna Lavatelli’den tadı damakta kalan, sevginin iyileştirici gücünü hatırlatacak enfes bir roman!

Özel Haber | 23.04.2018 - 15:49..
  1. Haberler
  2. Kitap
Günün kitabı: Harika Tarif

harika tarif

Bu kitapta, yetim bir çocuğu, aşçılığa uzanan yaşamını ve ailesini ararken başından geçen maceralarını okuyacaksınız. Lavatelli, sizi Amazon Bölgesi’nin etkileyici coğrafyasında, korsanlarla iç içe, mis kokulu bir serüvene davet ediyor…

Günün kitabı: Harika Tarif

(Anna Lavatelli)

HARİKA TARİF

Gaston, anne ve babasının daha o çok küçükken evden ayrılıp bir daha dönmemesi üstüne, yetimhanede büyür. Burada öğrendiği leziz yemekler sayesinde, aşçılığa soyunur. Ailesine kavuşma umuduyla Amazon Nehri’ndeki lüks bir turist gemisinde aşçı yamağı olarak iş bulur.

Yolculuk çetin geçecektir. Yolu korsanla kesişen Gaston, sevecenliği ve damakları fethettiği yemekleri ile kalplerini yumuşatır.

Bakalım kaptan Mendoza ve Teğmen Guzman peşlerine düştüğünde enfes tarifler, onu ve korsanları kurtarabilecek mi? Küçük Aşçı Gaston, ailesine kavuşabilecek mi?

Harika Tarif, size, sevginin iyileştirici gücünü hatırlatacak. Her yaştan okur için enfes bir kitap…

Günün kitabı: Harika Tarif

Harika Kitap

Anna Lavatelli

Çev.: Nilüfer Uğur Dalay

Res.: Huban Korman

Günışığı Kitaplığı

S.: 208

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
23 Nisan’a özel çocuk şiirleri
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı anlatan şiirleri sizler için derledik.
23 Nisan Dünya Kitap Günü
23 Nisan, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olmasının yanında 1995'ten bu yana "Dünya Kitap Günü" olarak kutlanmaktadır.
Hayatın anlamını çözmek üzerine: Yut Beni
Yut Beni, sis, ölümcül hastalık, halüsinasyon, apofeni, böcek orduları, sırlar, sarsılmaz inanç ve hayatın anlamını çözmek üzerine bir aşk hikayesi…
Özgürleştirici bir roman: Tavşan Yılı
41 dile çevrilen İskandinav Edebiyatı’nın kült eserlerinden biri olan Tavşan Yılı, Türkçede.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kandil'den talimat geldi HDP açıklama yaptı

Kandil'den talimat geldi HDP açıklama yaptı

93
Temel Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Temel Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

362
23 Nisan töreninde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

23 Nisan töreninde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

154
CHP-İYİ Parti yakınlaşmasının nedeni oy kaybetme korkusu

CHP-İYİ Parti yakınlaşmasının nedeni oy kaybetme korkusu

329
Başbakan Yıldırım, CHP'li Özel'e tepki gösterdi

Başbakan Yıldırım, CHP'li Özel'e tepki gösterdi

209
İYİ Parti hazine yardımına da hak kazandı

İYİ Parti hazine yardımına da hak kazandı

281
Son 4 haftaya girilirken 6 takım küme düşme hattında

Son 4 haftaya girilirken 6 takım küme düşme hattında

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM