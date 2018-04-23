Günün kitabı: Harika Tarif

Bu kitapta, yetim bir çocuğu, aşçılığa uzanan yaşamını ve ailesini ararken başından geçen maceralarını okuyacaksınız. Lavatelli, sizi Amazon Bölgesi’nin etkileyici coğrafyasında, korsanlarla iç içe, mis kokulu bir serüvene davet ediyor…

(Anna Lavatelli)

HARİKA TARİF

Gaston, anne ve babasının daha o çok küçükken evden ayrılıp bir daha dönmemesi üstüne, yetimhanede büyür. Burada öğrendiği leziz yemekler sayesinde, aşçılığa soyunur. Ailesine kavuşma umuduyla Amazon Nehri’ndeki lüks bir turist gemisinde aşçı yamağı olarak iş bulur.

Yolculuk çetin geçecektir. Yolu korsanla kesişen Gaston, sevecenliği ve damakları fethettiği yemekleri ile kalplerini yumuşatır.

Bakalım kaptan Mendoza ve Teğmen Guzman peşlerine düştüğünde enfes tarifler, onu ve korsanları kurtarabilecek mi? Küçük Aşçı Gaston, ailesine kavuşabilecek mi?

Harika Tarif, size, sevginin iyileştirici gücünü hatırlatacak. Her yaştan okur için enfes bir kitap…

Harika Kitap

Anna Lavatelli

Çev.: Nilüfer Uğur Dalay

Res.: Huban Korman

Günışığı Kitaplığı

S.: 208

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]