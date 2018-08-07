Sevim Burak’ın Edebiyat Dünyası: İkinci Bir Yaşam

En çok öykücü kimliğiyle ön plana çıkan Sevim Burak, roman, tiyatro, anı ve mektup türlerinde eserler de vermişti. Onu edebiyat dünyasında özel kılansa, kendine has bir edebi dil oluşturmasıydı. Öyle ki, öyküleri bilinç akışı tekniğinin yetkin örnekleri olarak kabul edilmiştir.

(Sevim Burak)

İKİNCİ BİR YAŞAM

“Yazdıklarımın konusu kendi kendisi olan bir edebiyat benimki...” diyen edebiyatımızın en karakteristik isimlerinden Burak, oluşturmak istediği “kendi edebi dili” konusunda okuruna ulaşmada elbette zorluklar yaşadı. Yarattığı farklı gerçeklik algısı, dili ve üslubuyla oldukça ilginçti.

Ancak nihayetinde Burak, özgün tarzı ile zamanını aşmayı başarmıştı. Günümüzde de gizemini koruyan Burak’ı, anlama, keşfetme zamanı şimdi. Bu noktadan yola çıkan araştırmacılar, titizlikle yürüttükleri çalışmalar sonucunda ortaya Sevim Burak’ı anlatan “İkinci Bir Yaşam” çıkardılar.

Bu kitapla Burak’ın özgün yazım evreninde tatlı, küçük bir geziye çıkacaksınız…

İkinci Bir Yaşam - Sevim Burak'ın Edebiyat Dünyası

Kolektif

Haz.: Mustafa Demirtaş

Yapı Kredi Yay.

S.: 240

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Damla Karakuş

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