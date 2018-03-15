Sevim Dağdelen'in 'Türkiye'yi cezalandırın' çağrısı

Alman Federal Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirdi.

PKK'lılara karşı yürütülen harekatı "siviller öldürülüyor" yalanıyla kötüleyen Dağdelen, operasyonun acilen sonlandırılması çağrısında bulundu.

"ALMANYA İLE NATO BİR ARAYA GELİP TÜRKİYE'Yİ CEZALANDIRSIN"

Türkiye'nin Afrin'e girmeye hakkının olmadığının altını çizen Türk düşmanı milletvekili, Afrin'den çıkmaması durumunda Alman hükümetinin NATO ile bir araya gelerek Türkiye'yi cezalandırmasını istedi. Kaynak: Ensonhaber.com

"SİLAH SATIŞI DURDURULSUN"

Ayrıca Dağdelen, yeni kurulan Alman hükümetinden, Türkiye'ye silah satışının durdurulmasını da talep etti.

MÜDAHALE ÇAĞRISI

Sevim Dağdelen geçtiğimiz günlerde de Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun Türkiye'ye müdahale etmesi gerektiğini söylemişti.