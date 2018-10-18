Sevinç Çokum: Dilin bilgisi olmadan yazar olunmaz

Türk Edebiyatı Vakfı tarafından her hafta düzenlenen Çarşamba Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu Sevinç Çokum oldu.

Son olarak, hatıralarına yer verdiği "İskele Gazinosu" isimli kitabı kitapseverlerle buluşturan yazar, Türk Edebiyatı Vakfı'nın Sultanahmet'teki merkezinde gerçekleştirilen programda anılarını anlattı.

Sevinç Çokum, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okumaya başladığı yıllarda babasını kaybettiğini ve ekonomik sıkıntılar yaşadığını söyledi.

"OKULU BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜM"

Bir süre okula uyum sağlayamadığını aktaran Sevinç Çokum, "Bırakmayı da düşündüm. Çünkü yazar olma niyetiyle girmiştim ama öyle olmadığını gördüm. Eski yazıyı çok iyi yazardım. Rahmetli Timurtaş Hoca ödev verirdi. Ben de bir sürü yazı götürürdüm. Bir keresinde vize için bana imza vermemişti, yanına çağırdı. 'Bu ödevleri siz mi yazıyorsunuz?' diye sordu. Ben de 'Evet' deyince, 'Bu kadar işlek bir el olamaz' dedi. 'Bazen yakınlarına yazdıranlar oluyor.' dedi ama yanında da yazınca imzayı verdi" diye konuştu.

DİL BİLGİSİ VE YAZARLIK

Yazar sevinç Çokum, "Dilin bilgisi biraz da yaşla ilgili, okudukça ilerliyorsunuz, neyi nere kullanacağınızı daha iyi biliyorsunuz. Dilin bilgisi olmadan yazar olunmaz. Daha sonra Tarık Buğra birkaç yazımı seçip Hisar Dergisi'ne göndermiş. Benim de haberim yoktu, bayiden dergi aldığımda kapakta adımı görünce çok şaşırmıştım" ifadelerini kullandı.