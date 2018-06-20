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Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yurt dışı yükseköğretim diplomaları denkliği için yapılan 2018 Seviye Tespit Sınavı'nın (STS) sonuçları adaylara duyuruldu.

AA | 20.06.2018 - 13:08..
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YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 2018 STS'de tüm mühendislik alanları ile fizyoterapi ve rehabilitasyon, ergoterapi, hukuk, Türkçe/Türk dili ve edebiyatı alanlarında yapılan sınavların sonuçları belli oldu.

Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı

SONUÇLAR İNTERNETTE

Yurt dışı yükseköğretim diplomaları denkliği için Anadolu Üniversitesi tarafından 20 Mayıs’ta bazı alanlar için düzenlenen Seviye Tespit Sınavı sonuçları erişime açıldı. Adaylar STS'nin sonuçlarına https://yoksis.yok.gov.tr/DenklikSinavSonuclari internet adresinden ulaşılabilecek.

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