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Sevmek isterken çantasını köpeğe kaptırdı

Taksim'de hayvansever bir gencin sevmek için yaklaştığı köpek çantasını kaptı ve uzun süre geri vermedi.

25.07.2017 - 09:44
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Taksim'de bir genç, gölgede yatan köpeğin kaptığı çantasını çevredekilerin de yardımıyla uzun uğraşlar sonucu alabildi.

Taksim Meydanı'nda dün 14.00 sıralarında adının açıklanamasını istemeyen bir kişi, sıcaktan bunalarak gölgede kaldırım üzerinde uzanan iki köpekten birine yaklaşarak sevmek istedi. O anda köpek bu kişinin omzundaki çantayı ısırarak kendine doğru çekti ve ayaklarıyla üzerine bastırdı. Köpek, çantasını kurtarmak isteyen gencin üzerine atlayarak kolundan ısırdı.

Sevmek isterken çantasını köpeğe kaptırdı

ÇEVREDEKİLER SEFERBER OLDU

Genç bu sefer, sucuklu simit getirip köpeğin çantadan uzaklaşmasını sağlamak istedi. Köpek buna rağmen çantayı bırakmadı. Çevredekiler de seferber olup çantayı köpekten almak için uzun uğraşlar verdi. Bir süre sonra köpek çantayı bırakarak kendisine bağıran gencin üzerine koştu. Bu sırada bir kadın çantayı yerden alarak sahibine verdi.

"BOMBA GİBİ BİR ÇANTAYDI"

Yaklaşık yarım saat süren uğraşın ardından çantasına kavuşan genç, o anları görüntüleyen DHA muhabirinin "Çantada ne vardı?" şeklindeki sorusuna gülerek, "bomba vardı, bomba gibi bir çantaydı" şeklinde cevap verdi.

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