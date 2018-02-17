Şevval Sam: Annem hep depresif yaşamış bir insan

Gezi Parkı olaylarının öne çıkan isimlerinden olan Şevval Sam, yeniden 'yeşil' üzerinden gündeme gelmek istiyor.

Posta Gazetesi'ne röportaj veren Sam, çevreye zarar verenlerin vatan haini olduğunu söyledi.

LEMAN SAM DEPRESYONDA

Annesi Leman Sam ile ilgili de açıklamalarda bulunan Şevval Sam, Türkiye'de yaşanan son olayların annesini daha çok etkilediğini ifade etti.

Şarkıcı Sam, annesinin depresyona girme potansiyelinin de daha fazla olduğunu sözlerine ekledi.

"BENİM İÇİN BU VATAN HAİNLİĞİDİR"

Son zamanlarda kendisini en çok kızdıran konunun 'yeşili yok etmek' olduğunu vurgulayan Şevval Sam, "Tabiat, dünya güzeli sahiller, ormanlar çöp yığını. Ayıptır ya! Benim için bu vatan hainliğidir. Manzarasını kapıyor diye ağacı kesiyorlar. Buna kızarım. Normal olan her insanın da kızması gerek diye düşünüyorum." dedi.

"ANNEMİN ÖMRÜ 'ALLAH KAHRETSİN O İNSANLARI' DEMEKLE GEÇİYOR"

Şevval Sam annesi Leman Sam'ın da bu konu yüzünden depresif bir insan olarak yaşadığını söylerken "Annem yıllardır o kadar şeye şahit olmuş ki... Her şeyden etkileniyor. Geçen gün bir yerde okudum. Adalet duygusu yüksek insanların depresyona girme potansiyeli daha fazlaymış. Annem bu anlamda hep depresif yaşamış bir insan. “Allah kahretsin o insanları” demekle geçiyor ömrü. Ben de ulaşabildiğime yardım ediyorum." şeklinde konuştu.