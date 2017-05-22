Şevval Sam: Benden şahane bir kaynana olur

Güzel şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, geçtiğimiz günlerde oğlu Tarık Emir Tekin'in Oxford Üniversitesi'nin drama bölümüne başvurup 8 bin kişi içinden kabul gören ilk Türk olması hakkında konuştu.

"ŞAHANE BİR KAYNANA OLUR BENDEN"

Sam, "Oğlumun bana en güzel anneler günü sürprizi oldu. Göğsümü kabarttı” deyip İngiltere'ye yerleşmeye hazırlanan oğlu Tarık Emir'in yabancı gelin getirme ihtimaline karşı düşüncesi sorulunca ise; “Gelinim hangi dinden ve hangi ırktan olursa olsun başımın tacıdır. Oğlumla ilişkim çok iyidir, genelde arkadaş oluruz birbirimize. Şahane bir kaynana olur benden” şeklinde konuştu.

Güzel oyuncu Şevval Sam