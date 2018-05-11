Seyahat çantası hazırlık listesi

Selen KALDIRIM/ [email protected]
Seyahate çıkarken hazırladığınız çantayı defalarca kontrol etmenize rağmen ''Sanki bir şeyi unutmuşum gibi hissediyorum'' diye düşündüğünüzü biliyorum. Eksik olduğunu düşündüğünüz eşyayı bulmanıza yardımcı olacak bir liste hazırladık. Uzun bir yaz tatili mi, günübirlik bir gezi mi? Yanınıza almanız gereken eşyalara tik atarak işinizi kolaylaştırın.
RESMİ EVRAKLAR
Bavul hazırlamak zor olmasa da iyi bir organizasyon gerektirir. Özellikle 'olmazsa olmaz' bir resmi evrağı unutma korkusu içimizden eksik olmaz. Mesela Japonya'ya giderken pasaportu unutmak... Olur mu olur, dikkat etmek lazım.
Gelelim hazırlık aşamasına… Bu noktada yapmanız gereken ilk şey “bavul hazırlama listesi” oluşturmak. Yanınıza alacağınız her eşya için “Buna gerçekten ihtiyacım var mı?” sorusunu sormayı ihmal etmeyin.
-
Kimlik, Pasaport, Ehliyet
-
Kredi Kartları, Banka Kartları, Yerel Para, Döviz, TL
-
Konaklama Adresleri
-
Otobüs, Uçak Biletleri
-
Telefon Numaraları
-
Sağlık Belgeleri, Sigorta, Kan Grubu
-
Evlilik Cüzdanı
GİYİM & KUŞAM
Bavul hazırlarken abartmayı en sevdiğimiz şey kuşkusuz kıyafetlerimiz. Yanımıza aldığımız 10'sa giydiğimiz 5. Boş yere yük doldurmak yerine temel kıyafetleriniz dışında minimum alternatif almaya özen gösterin.
-
Ayakkabı, Bot, Çizme, Spor Ayakabı, Terlik
-
İç Çamaşırı
-
Şort, Mayo, Bikini
-
Gece Elbisesi, Takım Elbise
GÜNLÜK KIYAFETLER
Herhalde valiz hazırlarken unutma korkusu yaşamadığımız eşyalar giyeceklerimiz oluyor. 'Giyinme temel ihtiyacı'nın psikolojisi olsa gerek; fazlasıyla valizden eksik etmiyoruz.
-
Pantolon
-
Gömlek
-
Ceket,
-
Etek
-
Bluz
-
Tişört
-
Çorap
-
Şapka
-
Gecelik, Pijama
-
Eşofman
KİŞİSEL BAKIM EŞYALARI
Her ne kadar bayanlar için ayrı bir bavul ima etse de, her insanın ihtiyaç listesinde olan kişisel bakım eşyalarınızı da az ve öz olacak şekilde yanınıza almayı unutmayın.
-
Diş Fırçası, Diş Macunu
-
Deodorant, Parfüm,
-
Şampuan, Duş Jeli, Duş Lifi
-
Güneş Kremi
-
Bakım Kremleri
-
Jöle, Saç Spreyi
-
Islak Mendil
-
Tıraş Malzemeleri
-
Epilasyon Malzemeleri
-
Tırnak Makası
-
Tarak, Fırça, Toka
-
Saç Kurutma Makinesi
-
Seyahat Ütüsü
-
Makyaj Malzemeleri
-
İlaçlarınız,Yara Bandı
-
Dikiş Seti
-
Kulak Tıkacı
IVIR ZIVIRLARINIZ
Tahminimce şimdiye kadar bavulunuz çoktan doldu taştı ama boş kalan yerlere özel ihtiyaç olabilecek malzemeleri sıkıştırabilirsiniz.
-
Banyo Havlusu, Plaj Havlusu
-
Yağmurluk, Şemsiye
-
Takılarınız, Saat
-
Güneş Gözlüğü, Lens, Solusyon
-
Harita
-
Alışveriş Çantası
-
Günlük Sırt Çantası
-
Bel Çantası
-
Plaj Çantası
ELEKTRONİK ARAÇ GEREÇLER
Geldik unutması güç, en sevdiğimiz teknolojik aletlere... Eminim birçoğunuzun pasaportunu unutma ihtimali, cep telefonunu unutma ihtimalinden çok daha fazladır. Yolculuğunuza farklı bir renk katan bu eşyaları evde bırakmayın.
-
Cep telefonu, Şarj Cihazı
-
Müzik Çalarınız, Mp3
-
Kulaklık
-
Fotoğraf Makinesi, Yedek Hafıza, Batarya / Pil
-
Dizüstü Bilgisayarı
İHTİYAÇ DAHİLİNDE...
-
Sivrisinek Kovucu
-
Pusula
-
Fener, Kibrit, Çakmak
HOBİ MALZEMELERİ
Gideceğiniz şehri veya ne amaçla gittiğinizi bilmiyorum ama yaz tatilinizde boş vakitlerinizi nasıl değerlendirmeyi seviyorsanız, atın bavula.
-
Deniz Gözlüğü
-
Şnorkel
-
Palet
-
Olta
-
Kitap, Dergi, Ajanda, Kalem