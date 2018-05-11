Seyahat çantası hazırlık listesi

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Seyahate çıkarken hazırladığınız çantayı defalarca kontrol etmenize rağmen ''Sanki bir şeyi unutmuşum gibi hissediyorum'' diye düşündüğünüzü biliyorum. Eksik olduğunu düşündüğünüz eşyayı bulmanıza yardımcı olacak bir liste hazırladık. Uzun bir yaz tatili mi, günübirlik bir gezi mi? Yanınıza almanız gereken eşyalara tik atarak işinizi kolaylaştırın.

RESMİ EVRAKLAR

Bavul hazırlamak zor olmasa da iyi bir organizasyon gerektirir. Özellikle 'olmazsa olmaz' bir resmi evrağı unutma korkusu içimizden eksik olmaz. Mesela Japonya'ya giderken pasaportu unutmak... Olur mu olur, dikkat etmek lazım.

Gelelim hazırlık aşamasına… Bu noktada yapmanız gereken ilk şey “bavul hazırlama listesi” oluşturmak. Yanınıza alacağınız her eşya için “Buna gerçekten ihtiyacım var mı?” sorusunu sormayı ihmal etmeyin.



Kimlik, Pasaport, Ehliyet

Kredi Kartları, Banka Kartları, Yerel Para, Döviz, TL

Konaklama Adresleri

Otobüs, Uçak Biletleri

Telefon Numaraları

Sağlık Belgeleri, Sigorta, Kan Grubu

Evlilik Cüzdanı

GİYİM & KUŞAM

Bavul hazırlarken abartmayı en sevdiğimiz şey kuşkusuz kıyafetlerimiz. Yanımıza aldığımız 10'sa giydiğimiz 5. Boş yere yük doldurmak yerine temel kıyafetleriniz dışında minimum alternatif almaya özen gösterin.

Ayakkabı, Bot, Çizme, Spor Ayakabı, Terlik

İç Çamaşırı

Şort, Mayo, Bikini

Gece Elbisesi, Takım Elbise



GÜNLÜK KIYAFETLER

Herhalde valiz hazırlarken unutma korkusu yaşamadığımız eşyalar giyeceklerimiz oluyor. 'Giyinme temel ihtiyacı'nın psikolojisi olsa gerek; fazlasıyla valizden eksik etmiyoruz.

Pantolon

Gömlek

Ceket,

Etek

Bluz

Tişört

Çorap

Şapka

Gecelik, Pijama

Eşofman

KİŞİSEL BAKIM EŞYALARI

Her ne kadar bayanlar için ayrı bir bavul ima etse de, her insanın ihtiyaç listesinde olan kişisel bakım eşyalarınızı da az ve öz olacak şekilde yanınıza almayı unutmayın.

Diş Fırçası, Diş Macunu

Deodorant, Parfüm,

Şampuan, Duş Jeli, Duş Lifi

Güneş Kremi

Bakım Kremleri

Jöle, Saç Spreyi

Islak Mendil

Tıraş Malzemeleri

Epilasyon Malzemeleri

Tırnak Makası

Tarak, Fırça, Toka

Saç Kurutma Makinesi

Seyahat Ütüsü

Makyaj Malzemeleri

İlaçlarınız,Yara Bandı

Dikiş Seti

Kulak Tıkacı

IVIR ZIVIRLARINIZ

Tahminimce şimdiye kadar bavulunuz çoktan doldu taştı ama boş kalan yerlere özel ihtiyaç olabilecek malzemeleri sıkıştırabilirsiniz.

Banyo Havlusu, Plaj Havlusu

Yağmurluk, Şemsiye

Takılarınız, Saat

Güneş Gözlüğü, Lens, Solusyon

Harita

Alışveriş Çantası

Günlük Sırt Çantası

Bel Çantası

Plaj Çantası

ELEKTRONİK ARAÇ GEREÇLER

Geldik unutması güç, en sevdiğimiz teknolojik aletlere... Eminim birçoğunuzun pasaportunu unutma ihtimali, cep telefonunu unutma ihtimalinden çok daha fazladır. Yolculuğunuza farklı bir renk katan bu eşyaları evde bırakmayın.

Cep telefonu, Şarj Cihazı

Müzik Çalarınız, Mp3

Kulaklık

Fotoğraf Makinesi, Yedek Hafıza, Batarya / Pil

Dizüstü Bilgisayarı

İHTİYAÇ DAHİLİNDE...

Sivrisinek Kovucu

Pusula

Fener, Kibrit, Çakmak





HOBİ MALZEMELERİ

Gideceğiniz şehri veya ne amaçla gittiğinizi bilmiyorum ama yaz tatilinizde boş vakitlerinizi nasıl değerlendirmeyi seviyorsanız, atın bavula.