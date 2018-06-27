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Seyahat Dünya Kupası: İngiltere tatilde Belçika'yı yener

Tüm dünyanın nabzını tutan Dünya Kupası’nda Belçika-İngiltere karşılaşma neticesini bilemeyiz ama seyahat kupası kuşkusuz İngiltere’ye gidiyor.

Özel İçerik | 27.06.2018 - 17:38..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Ülkelerin yeşil sahalarda gerçekleşen futbol karşılaşmaları ‘tatil’ stadyumunda gerçekleşse kim yener; Belçikaİngiltere mi? Turistlerin de İngiltere'nin bir tatil beldesi olarak çekiciliğini reddetmediği malumunuz. Maalesef Belçika’nın güzel çikolata ve gofret fabrikaları, İngiltere’nin cazibesi karşısında mağlup oluyor.

İNGİLTERE VS BELÇİKA

İngiltere başlı başına her bir köşesi İngiliz kokan, yapıları ve mimarisiyle devasa bir imparatorluk. Belçika ise -rencide etmek gibi olmasın ama- Almanya ve Fransa arasında bir daha savaş çıkmasın diye kurulan bir ülke, bir bakıma da tampon bölge.

Milliyetçilik göremezsiniz çünkü ülkede Belçikalıdan başka her ırk var. Hatta Belçika için ‘politikacıların toplantı odası’ desek yanlış olmaz.  Belçika’nın bu denli karma bir nüfusa sahip olması, ülkeyi kimliksizleştiriyor. Buna örnek olarak seyahat acentalarının tur paketlerini (Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'nın birleşimini kapsayan) Benelüks ile satmasından anlayabiliriz.

Seyahat Dünya Kupası: İngiltere tatilde Belçika'yı yener

ÇİKOLATA VAR TAMAM EE?

Belçika denince akla gelen en “tatlı” şeylerden biri de hiç kuşkusuz ülkeye özgü leziz çikolatalar. Zaten ülkede başka bir şey yok. Bir bildiğimiz Brugge var, bir de Brüksel. Brüksel de dünyanın en karmaşık şehirlerinden biri herhalde. Düzen sıfır, Avrupa şehri olmayı hak etmiyor; bildiğimiz bir metropol kargaşası var. Yapılar kendi başına güzel olsa da, şehrin dağınık düzeniyle bütün güzelliği harcamışlar.

Seyahat Dünya Kupası: İngiltere tatilde Belçika'yı yener

BRUGGE DE OLMASA...

Belçika cazibesinin büyük bir kısmını çikolata, gofret ve büyüleyici ortaçağ merkezi Brugge ile tamamlıyor. Brugge'ün hakkını yemeyelim; zaten orası da olmasa Belçika'nın hali duman... Çok şık, rüya gibi bir yer Brugge. Şehrin her yerini saran su kanalları ve hemen yanı başlarında kurulan 1600'lü yıllardan kalma evlerle oluşmuş Venedik havası bir yana, şehre kazandırılan yeni yapıların da eskilerden farksız bu kompozisyona ayak uydurması bile Brugge'u sevmeniz için yeterli bir neden.

Romantik bir balayı tatili için Brugge güzel bir seçenek olabilir fakat Belçika’nın turizm imajı için yeterli olduğu söylenemez.

Seyahat Dünya Kupası: İngiltere tatilde Belçika'yı yener(Brugge)

FUTBOL DA VAR, TARİH DE: İNGİLTERE

Futbolun anavatanı İngiltere, dünyanın en güçlü ve en büyük ülkesi olmasının yanında, turizm sektörünün de bir numarası. İngiltere'nin olmazsa olmazı, hem yetişkin hem de çocukların ilgisini çekecek birçok yeriyle dünyanın kalbini feth eden Londra tam anlamıyla bir galeri şehri. Sömürge döneminde işgal altında tuttuğu birçok ülkeden eseri kendi ülkesine taşıyan İngiltere’de tarihi eserden bol bir şey göremezsiniz.

BU DETAY ÖNEMLİ; DÜNYA MİRASINI SÖMÜRMÜŞ BİR ÜLKEDE MÜZELER ÜCRETSİZ

Üstelik müzeler ücretsiz. En önemli müzelerden biri olan British Museum . Bu görkemli müze binası içinde tarih öncesi insanlardan dünyanın en ünlü ressamlarına kadar birçok döneme ait eser bulunduruyor. Şöyle ki Mısır'da bile göremeyeceğiniz kadar Antik Mısır dönemine ait tarihi eser buradaki müzelerde boy boy gösterilir.

Seyahat Dünya Kupası: İngiltere tatilde Belçika'yı yener(Londra)

KALİTE STANDARTLARI ÇITAYI DAĞLARA ÇIKARIYOR

Londra Kulesi'ne, Big Ben'e, Natural History Museum'a, National Gallery'e, Thames Yolu'na, Göllere, Albert Dock'a, Kuzey'in Meleği'ne, York Minster'e, Eden Projesi'ne ve Hyde gibi muhteşem parklarına bir gezi düşünürsek, İngiltere'nin Belçika’yı geride bırakması hiç de şaşırtıcı değil. Peak Bölgesi'nin doğusundan Devon tılsımına kadar, kıyılarında keyif alacağımız çok yer var. London Eye, Buckingham’ı söylemiyorum bile. Şehri gezmek için otobüs turu ve yürüyüş turu gibi birçok farklı tur paketleri mevcut. Belçika’da turist namına ince bir düşünce zor görürsünüz. Belçika’da çikolata yiyip döneceksin.

Seyahat Dünya Kupası: İngiltere tatilde Belçika'yı yener(Londra)

HER ŞEHRİ AYRI GÜZEL

Edinburgh, Birmingham, Oxford, Liverpool ve Manchester? Özellikle Liverpool, futbol denince ülkesinde ilk akla gelen isim. Biz İngiltere diyoruz ancak İngiltere denince bildiğiniz gibi Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'yı da kapsayan Birleşik Krallık'tan bahsediyoruz tabii ki. Her ne kadar İngiltere dışında kalsa da Britanya'ya, yani Birleşik Krallık'a dahil olan Edinburgh da mutlaka görmeniz gereken yerler arasında.

18’inci Yüzyılda dünyanın sanayileşmiş ilk kenti olan Manchester da, mimarlık, kültür, müzik, medya, bilimsel çalışmalar, mühendislik, spor kulüpleri ve sosyal etkinlikleriyle yakından bildiğimiz bir şehir. Ülke baştan aşağı bir botanik bahçesi; yeşillikle dünyanın başka bir yerinde böyle bütünleşemezsin.

Seyahat Dünya Kupası: İngiltere tatilde Belçika'yı yener

İNGİLTERE BELÇİKA’YI YENER

Nasıl mı? İngiltere’nin kalite standartlarını Belçika ile kıyaslamak gibi olmasın;  bu iki ülke arasında seçim yapmakta çok zorlanacağa benzemiyorsunuz. Yeşil sahayı bilmem ama tatil dedin mi İngiltere Belçika’yı yener hatta sahadan siler.

Seyahat Dünya Kupası: İngiltere tatilde Belçika'yı yener

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