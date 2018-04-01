Seyahat ederken acentalar olmazsa olmazımız mı

Selen KALDIRIM / [email protected]

Yazının en başında belirteyim; seyahat acentalarıyla hiçbir derdimiz yok. Burada amacımız çıktığınız seyahatlerden nasıl daha fazla kâr edebilirsiniz, biz onun derdindeyiz. İlk kez seyahat edecek olabilirsiniz, endişeleriniz olabilir, işinizi garantiye almak istemekte de haklısınız ama ilk olarak kendinize güvenin, sonra bu haberi okuyun ve tatilinizi planlayın.

KOLAYA KAÇMAYIN

Bir tatil planı yapıyorsunuz ve aklınızda türlü türlü soru işaretleri var; nerede kalacağım, nasıl gideceğim, ne kadar para lazım bla bla… Hemen internete girip bir tatil paketi satın alıyorsunuz ve işiniz bitiyor; diye sanıyor olabilirsiniz ama bitmiyor.

HEPİNİZ BİRER ACENTASINIZ

Seyahat acentaları, kâr amacı ile turistlere turizm paket turları oluşturmaya, konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini acentalar vasıtası ile pazarlayan ticari kuruluşlar...

Ya siz... Siz kimsiniz? Aslında hepiniz birer acentasınız. Bu ne demek; para verip yaptırdığın seyahati, kendin de yapabilirsin demek. Hem de bundan kâr ederek.

NASIL MI

İyi bir gezgin hiçbir zaman araya bir aracı sokmaz. Çünkü seyahat etmenin bütün kar getiren yollarını bilir. İlk kar edeceğiniz part ucuza uçak bileti bulmak. Yazın son dakika bilet peşine düşmek yerine, aylar öncesinden bilet alsanız ne olur? Çok güzel olur, paranızın yarısı cebinize kalır.

ÖRNEK VERELİM

Diyelim 2018 Nisan ayında Paris’e gideceksiniz. Hemen sizin için bilet baktım; fiyatlar 400’den başlayarak 1.500’e kadar varıyor. Aynı şekilde Ekim ayı uçuşlarına baktığımızda ise fiyatların 200’lere düştüğünü görüyoruz.

NE KADAR ERKEN, O KADAR K Â R

Dikkatinizi çekmek istediğim şey; biletlerin ne kadar erken alınırsa, o kadar ucuz olduğu. Yaz ayları için planladığınız bir tatilin bütün ödemelerini kışın yapmak çok daha kar etmenizi sağlayacak. Bu fiyat farkını aynı şekilde otellerde de göreceksiniz.

ARAŞTIR, BUL

Çoklu uçuş yapacaksınız, birden fazla ülke gezeceksiniz, hemen bir telaş kıyamet. Yahu ne gerek var; al kağıdı kalemi eline, aç uçak sitelerini araştır. Farklı zamanlarda tekrar tekrar bak. Nerelere ne fiyatlara gidiyor insanlar; sen de git.

SEYAHAT SİGORTAM NE OLACAK?

O da kolay; seyahatiniz esnasında başınıza gelebilecek bir hastalık veya kaza anında tedavi masraflarınızı güvence altına almak bir ‘internet’ uzağınızda. Tek yapmanız gereken seyahat edeceğiniz bölgeyi, seyahat tarihlerinizi ve kimlik bilgilerinizi sisteme girmek ve sigorta teklifinizi görmek.

VİZE

‘Acenta olmadan gidersem bana vize vermezler’ diye düşünmeyin. Çünkü öyle bir şey yok. Yapmanız gereken gideceğiniz yerin vize koşullarına dikkat ederek evraklarınızı tam takır toplamak. Konaklama ve uçak rezervasyonlarınız, sigortanızın başlangıç ve bitiş tarihleri, pasaportunuz ve diğer belgeleri titizlikle hazırlayın ve randevu günü teslim edin. Onun dışında vize alamadıysanız da bu tamamen konsoloslukla alakalıdır; kimse acentanın hatrına vize vermiyor.

ÖZGÜR HAREKET ALANI

Grup tatilleri ve kafile gezileri bildiğiniz gibi hareket alanınızı biraz kısıtlıyor. Ne zaman nereye gideceksiniz, otobüs kaçta kalkacak, nerede kaç gün kalacaksınız; bu gibi kararlar sizin yerinize verilmiş oluyor. Ee, ne zevki kaldı?

HER ŞEYİ SİZ KONTROL EDİN

Neden kendi tatil planınızı kendiniz belirlemeyesiniz ki? Gideceğiniz tarihten tutun, kalacağınız otelden nerede kaç gün kalacağınıza kadar hepsi sizin kontrolünüzde olsun. Birileri neden sizin kaçta, nerede olacağınızı söylesin ki? Tatildesin arkadaş... Böyle çok daha özgür olacaksın.

"Yok ben parayı basarım, ne uğraşacağım" diyorsanız da karar sizin.