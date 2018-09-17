Seyahat ederken yanından ayırmaman gereken sağlık kiti

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Yolculuk için paketlenirken, genelde aklımıza gelen son şey sağlığımız olur. Şampuanımızın bitme ihtimalinin korkusu bile , baş ağrısı ihtimaline ağır basar. Ancak bavul hazırlarken öncelik sağlık, güvenlik ve finansal ihtiyaçların karşılanmasını sağlamaya adanmış olmalı. Sanırım bu işi hepimiz için çözdüm. Kimseye zarar gelmeyecek reçetesiz, doğal ilaç tavsiyeleri ile bitmeyen salya sümük dertlerine el atacağız.

Tek bildiğim, bunları paketlemekten pişman olmayacağın. İşte yolda sağlam bir zihin ve beden için ne paketleyeceğinin listesi.

ÖNCELİĞİN: SAĞLIK SİGORTANI YAP

Uçuşunu daha keyifli hale getirmenin en iyi yollarından biri, ihtiyacın olabilecek her şeye sahip olduğunu bilmek ve atlamaman gereken tek kural: Sağlık sigortası yaptırmak. Gideceğin ülkenin, seni nasıl bir hastalıkla karşılayacağını bilemezsin.

Seyahat Sigortası; Yurt dışı seyahatlerinizde karşılaşılabilinecek hastalık, kaza, valiz kaybı gibi riskleri güvence altına alınan bir sigorta türü. Bu sigorta en az bir haftalık en çok da 1 yıllık alınabilir. Başına ne geleceğini bilemezsin. İnan bana yurt dışında burnunun akması bile başına dert açabilir. Sigortan olmadan ayağının kırıldığını ya da ameliyat olman gereken bir operasyonla karşılaştığını düşünmek bile istemiyorum.





SEYAHAT ESNASINDA SAĞLIĞINI KORUMAN İÇİN PRATİK BİLGİLER

Tatilde başına gelmesini isteyeceğin son şey, mide ağrısı ya da baş dönmesi ile gezmek. Özellikle başka bir iklime gidiyorsan, seyahat ederken alerjilerin sana ne zaman bulaşacağını bilemezsin. Tropik bir orman yürüyüşünde böcek ısırığı, gıda zehirlenmesi, mikrop kapmak, hava değişimi, jetlag... En sık görülen hastalıkların başında geliyor. Ne yaparsın? Bavulundan birkaç elbiseni feragat edip yanına sağlığın için kurtarıcı ilaçlar alırsın.

PRATİK SEYAHAT KİTİ

Sana bir seyahat sağlık kiti hazırladık. Hepsini yanında taşı demiyoruz fakat ihtiyacın olanı aldığından emin olman için yardımcı bir grafik olacak. Bu kurtarıcı reçetesiz ilaçların dışında, doktor onaylı kullandığın medikal ilaçlarını da, reçeteleriyle birlikte yanından ayırmamanda fayda var.

BOL BOL VİTAMİN AL

-Prebyotik al. C vitamini ve zencefil, mikroplarla ve seyahat yoluyla edinilen hastalıklarla mücadele için mükemmeldir. Mikroplar… En sevilenler. Öksürük damlaları veya naneli şekerler, boğaz ağrısına geçici bir rahatlama getirebilir, öksürüğünüzü susturur. Güneş kremi, cildine yapabileceğin en büyük iyilik.

Burnunda bir tıkanıklıkla kimse seyahat etmek istemez. Ve tabii burun bandı rahat bir uzun uyku ve yolculuk için birebir. En önemlisi: Ne olursa olsun vücudunu susuz bırakma!